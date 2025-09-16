Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora y en dónde ver el partido de Luis Díaz, con Bayern Múnich, por Champions League

A qué hora y en dónde ver el partido de Luis Díaz, con Bayern Múnich, por Champions League

El colombiano volverá a la acción con el cuadro 'bávaro' este miércoles; pero ahora lo hará por Champions League, enfrentando al Chelsea de Inglaterra. Aquí los detalles.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:32 a. m.
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz
Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto:
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad