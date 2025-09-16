A qué hora y en dónde ver el partido de Luis Díaz, con Bayern Múnich, por Champions League

El comienzo de la trayectoria de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha dejado hasta el momento números fabulosos en las competiciones nacionales, con cuatro goles y dos asistencias en cinco encuentros, rumbo al duelo de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Chelsea, en el que el club bávaro anhela que se refrenden las buenas presentaciones del extremo colombiano.



¿A qué hora y por dónde ver a Luis Díaz en Champions League?

Este miércoles 17 de septiembre, el conjunto 'bávaro', liderado por el guajiro, enfrentará a Chelsea a las 2:00 p.m. (hora colombiana), por el duelo correspondiente a la primera jornada.

El encuentro tendrá la transmisión de Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.

Luis Díaz, jugador colombiano que milita en el Bayern Múnich. AFP

En la Bundesliga, Luis Díaz -en tres jornadas- ha marcado tres goles y hecho dos pases decisivos para ser el segundo jugador ofensivo más efectivo del torneo, sólo por detrás de su compañero Harry Kane.

En la Supercopa Franz Beckenbauer, su debut en partido oficial con el Bayern, con una victoria por 1-2, Luis Díaz también marcó.

Pese a cifras, en Alemania tiende a creerse que el colombiano todavía no ha llegado al máximo de su rendimiento posible. Al final los resultados y los tantos marcados han hecho que algunas críticas, que apuntan ante todo a las ocasiones desperdiciadas, pasen a un segundo plano.

Para sus tres goles en la Bundesliga, Luis Díaz ha necesitado 11 remates a puerta. Y ahí es dónde aparecen los críticos: a las oportunidades falladas. Hubo una, en la segunda jornada ante el Augsburgo antes de que pasara el primer minuto de juego, en la que erró dentro del área pequeña y con la portería vacía. En otros casos, el colombiano ha fallado en el remate final desde buena posición.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, salió en defensa de Luis Díaz cuando se aludió a sus ocasiones perdidas. Kompany pidió ver la parte positiva: el colombiano tiene ocasiones y eso demuestra que está con frecuencia donde debe estar. Y si se afina en la definición sin duda vendrán más goles.

El 'estar donde debe estar' ha sido uno de los grandes retos de Luis Díaz en el Bayern, que en ataque tiene una estructura que ha sido llamada una 'anarquía organizada'. Dentro de los hombres de la línea ofensiva, de momento, Luis Díaz es el que más parece representar un papel claro predeterminado, más lejos de esa 'anarquía'.

El colombiano forma parte de una especie de tridente que juega por detrás de Kane -aunque a veces es el inglés quién actúa por detrás-, al lado de Michael Olise y Serge Gnabry.

Olise y Gnabry rotan permanentemente sus posiciones. No Luis Díaz, que, mientras tanto, sigue siempre fiel a la banda izquierda de la que sólo se aleja para intentar alguna que otra diagonal. Cabe pensar que esa fidelidad extrema a la posición puede ser parte de su adaptación y que llegará el momento en que se atreva a intercambiarse con sus otros dos compañeros de ataque haciendo aún más imprevisibles las acometidas ofensivas del Bayern.

El colombiano también ha destacado es la disciplina defensiva. En el Bayern, que juega prácticamente con cuatro delanteros, es claro que los hombres de ataque también tienen que defender, tanto sacrificándose en la presión alta como regresando a la propia mitad de campo en caso necesario. Luis Díaz lo ha entendido y hay momentos en que parece jugando de lateral izquierdo.

De momento, el internacional colombiano es prácticamente indiscutible como titular al lado de Gnabry y Olise. Eso tiene el lado negativo de que hay pocas posibilidades de quitarle a los tres -y a Kane- minutos de las piernas en una temporada que será larga, algo que sólo se consigue de momento recurriendo a la joven promesa Lennart Karl.

La situación puede cambiar cuando vuelva Jamal Musiala de su lesión y recupere su forma. Si lo logra, Musiala será sin duda alguna inamovible del once, lo mismo que lo es Olise si mantiene su rendimiento actual. Quedarán Gnabry y Luis Díaz para disputarse el otro puesto o para repartirse los minutos.

Para el partido contra el Chelsea no hay discusión. Luis Díaz es fijo y su primera presentación en el escenario europeo con el Bayern será su prueba de juego en la que se espera que refrende los buenos números que ha tenido en la competición doméstica.