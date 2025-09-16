Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El vacío que dejó Luis Díaz en Liverpool; "acá se le echa de menos"

El vacío que dejó Luis Díaz en Liverpool; "acá se le echa de menos"

En el cuadro de Anfield no se olvidan de 'Luchito' y, previo a duelo de Champions League, recordaron al guajiro, quien ahora milita en el Bayern Múnich de Alemania.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: septiembre 16, 2025 07:23 a. m.
Comparta en:
Luis Díaz en uno de los compromisos con Liverpool.
Luis Díaz en uno de los compromisos con Liverpool.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad