El vacío que dejó Luis Díaz en Liverpool; "acá se le echa de menos"

A puertas de iniciar una nueva edición de Champions League, en Liverpool volvieron a poner el nombre de Luis Díaz en el radar, recordándolo y destacando todo lo hecho por el conjunto de Anfield, con el que se coronó campeón en varias oportunidades.

Y es que, para nadie es un secreto que el guajiro se convirtió en pieza fundamental para los ‘reds’ desde el primer día de su llegada; tanto, que logró consolidarse rápidamente como uno de los titulares indiscutibles de aquel equipo que llegó a la final de la Liga de Campeones, pero que posteriormente la perdió frente al Real Madrid, en París.

Sin embargo, su legado quedará para siempre en Liverpool y su fútbol genera recordación para propios y extraños, así como el caso de Alisson Becker, quien habló del colombiano y no se guardó una sola palabra de elogio hacia el extremo de 28 años.

“Todos los jugadores que se fueron eran jugadores importantes. ‘Lucho’, Darwin; todos hacían siempre la diferencia para nosotros, sea con goles o jugando, defendiendo, luchando dentro del campo. Tenían una energía buena y los echamos de menos”, citó de entrada el guardameta brasileño, en una entrevista con ‘ESPN’, dejando claro que al ‘cafetero’ sí se le extraña y mucho.

No obstante, Alisson también enfatizó en el pasar la página y mirar hacia al frente, en lo que respecta a la actual temporada, donde los nuevos refuerzos y reemplazantes del colombiano y uruguayo han tenido un buen inicio, sintonizados con las exigencias y obligaciones de Liverpool.

“Los que llegaron son cracks, están haciéndolo muy bien con mucha contribución para el equipo, tienen mucha calidad, ofensivamente y defensivamente nos ayudan siempre”, agregó el brasileño, quien tendrá su debut por Champions League este miércoles 17 de septiembre, cuando enfrente a Atlético de Madrid por el duelo correspondiente a la primera jornada.

Por su parte, Luis Díaz hará lo mismo frente al Chelsea, vistiendo los colores del Bayern Múnich; club en el que ya anota histórico registro, luego de marcar en los primeros tres partidos de la Bundesliga, de manera consecutiva. Esto, frente al Leipzig RB, Augsburgo y Hamburgo.



¿Luis Díaz podría enfrentar a Liverpool en Champions?

Aunque hay probabilidad de que esto suceda, no pasará hasta después de la primera parte de esta Liga, en la que cada equipo tendrá ocho encuentros para sellar su clasificación a las finales.

Y es que, por fixture, Bayern no se cruzará con los ingleses en ninguno de estos encuentros. No obstante, en caso de que ambos clasifiquen a los octavos de final es probable que se pueda dar el cruce.

De esa manera, Luis Díaz se reencontraría con los ‘reds’, pero ahora con una camisa diferente.

