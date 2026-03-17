A Luis Díaz y a Harry Kane les salió dura competencia en Inglaterra, los tienen en la mira

Luis Díaz y Harry Kane son unas de las 'parejas' con mayor frecuencia goleadora en el fútbol de Europa en la actualidad. El extremo guajiro y el delantero inglés se han entendido a la perfección en la cancha y eso se denota en cada compromiso del Bayern Múnich no sólo en el ámbito de la Bundesliga, sino también en los duelos internacionales de los 'bávaros'.

No obstante, hay una dupla en el 'viejo continente' que los tiene en la mira, a raíz de su producción en el área rival; éstos están llevando al Manchester United a otro nivel, se trata de Bruno Fernandes y Casemiro.

Pese a que son mediocampistas, uno de ellos (Casemiro) de contención, han sido los encargados de marcar la diferencia en la medular de los 'diablos rojos', escuadra que ha tenido una gran mejoría desde que Michael Carrick está liderando desde el banco.

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League Getty Images

Así las cosas, en la cuenta en 'X' de 'Statman Dave' indicaron que el volante portugués y el brasileño han estado tan combinados en el césped de juego que se han convertido en la segunda 'pareja' con más frecuencia goleadora entre las cinco principales ligas de Europa, sólo por detrás de Díaz Marulanda y Harry Kane. Fernandes y Casemiro se han juntado en cinco oportunidades con destino directo a la portería.



"En las cinco principales ligas europeas esta temporada, la combinación Bruno Fernandes-Casemior es la segunda más frecuente como asistente y goleador (5). Solo Luis Díaz y Harry Kane han combinado para marcar más goles (6)", precisaron en cuenta anteriormente mencionada.

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Por esa buena sincronía en el campo de juego entre Bruno Fernandes y Casemiro, el Manchester United ha repuntado en la Premier League, ubicándose en la tercera casilla de la tabla general con 54 puntos y peleando por uno de los lugares a torneos internacionales de la siguiente campaña.

Por lo tanto, a tanto 'Lucho' como a Kane les salió una dura competencia para terminar siendo la dupla más temible en el fútbol del 'viejo continente'.

Bruno Fernandes y Casemiro en uno de los partidos del Manchester United. AFP

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz y Harry Kane con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa precisa que estos 'socios' volverán al 'ruedo' este miércoles 18 de marzo, en duelo que enfrentará el Bayern Múnich contra Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Dicho partido, en que los 'bávaros' se imponen 6-1 en la serie, se llevará a cabo en el Allianz Arena a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.