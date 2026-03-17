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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz y a Harry Kane les salió dura competencia en Inglaterra, los tienen en la mira

A Luis Díaz y a Harry Kane les salió dura competencia en Inglaterra, los tienen en la mira

El extremo colombiano y el delantero inglés han conformado una dupla imparable en Europa, pero ahora hay una pareja que los sigue de cerca. ¡Acá lo que pasa con Luis Díaz y Harry Kane!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Getty

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