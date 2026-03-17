Jugador de la Selección Marruecos vivió duros momentos; asaltaron su casa con él y su familia dentro

Seis individuos armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la madrugada de este martes 17 de marzo en la vivienda del centrocampista de la Roma y la Selección Marruecos, Neil El Aynaoui, mientras se encontraba en el interior, encerrando al jugador y a su familia en una habitación y sustrayendo joyas valoradas en aproximadamente 10.000 euros.

El robo se produjo presuntamente en torno a las 3 de la madrugada, después de que los ladrones arrancaran las rejas de una ventana del salón, mientras el jugador franco-marroquí, internacional con la selección de Marruecos, se encontraba en el interior junto a su madre, su pareja, su hermano y la pareja de este, según adelantaron medios locales.

Después, sustrajeron joyas, un reloj Rolex y bolsos de diseño, con un valor total aproximado de 10.000 euros.

Neil El Aynaoui, jugador de la Selección Marruecos y la Roma. AFP

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Brigada Antirrobos de la Policía Estatal italiana, que han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, que lograron huir tras el asalto.



Ninguna de las personas presentes en la vivienda resultó herida, según las primeras informaciones publicadas.

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El Aynaoui, nacido en Francia y con nacionalidad marroquí, se incorporó a la Roma al inicio de la temporada 2025-2026 procedente del conjunto francés Lens, donde había mostrado un buen rendimiento antes de llegar como refuerzo al club de la Serie A.

A nivel internacional, es un habitual en las convocatorias de la Selección de Marruecos, y formó parte del equipo que alcanzó la final de la Copa África de Naciones 2025, en la que cayeron ante Senegal.