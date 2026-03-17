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Gol Caracol  / Jugador de la Selección Marruecos vivió duros momentos; asaltaron su casa con él y su familia dentro

Jugador de la Selección Marruecos vivió duros momentos; asaltaron su casa con él y su familia dentro

Seis individuos armados irrumpieron en la vivienda del futbolista, encerrándolo a él junto a sus familiares en una habitación. Los ladrones se llevaron joyas valoradas en 10.000 euros.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Neil El Aynaoui, jugador de la Selección de Marruecos y Roma.
Neil El Aynaoui, jugador de la Selección de Marruecos y Roma.
AFP

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