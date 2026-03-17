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Gol Caracol  / La Selección de Irán sí quiere jugar el Mundial 2026, pidió cambio de sede por mensaje de Trump

La Selección de Irán sí quiere jugar el Mundial 2026, pidió cambio de sede por mensaje de Trump

Desde la Federación de Irán están negociando para que sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 los pueda disputar en otra sede. ¡Atentos!

Por: AFP
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Selección Irán clasificó al Mundial 2026.
Selección Irán clasificó al Mundial 2026.
AFP

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