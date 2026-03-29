Luis Javier Suárez y una 'bomba'; en Portugal avisan que lo buscan de una exótica liga

Luis Javier Suárez es el hombre gol del Sporting Lisboa, su 'temporadón' con los 'leones' no sólo en la Liga de Portugal, sino también en la presente edición de la Champions League ha despertado desde ya el interés de varios clubes por hacerse con sus servicios deportivos, pero en las últimas horas una 'bomba' se destapó en la nación lusitana.

¿Qué pasó? Al atacante samario, de 28 años, lo estarían siguiendo de cerca en una de las ligas que más dinero se 'mete la mano en el dril' a la hora de las contrataciones: Arabia Saudita; eso sí el colombiano no sería el único de los 'verdiblancos'. Esto lo reportaron este domingo 29 de marzo en la página web del diario 'A Bola'.

Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto: Sporting Oficial

"Atención, Sporting: Suárez y Trincão de camino a Arabia Saudí", titularon en la nota del diario anteriormente citado. En el caso de Suárez Charris es la súper estrella del elenco 'verdiblanco' de Lisboa dirigido por Rui Borges y vive su mejor presente en lo futbolístico.



"Luis Javier Suárez y Francisco Trincão , según ha podido conocer A BOLA, han despertado un gran interés entre clubes saudíes capaces de realizar ofertas sustanciales este verano. La directiva del Sporting Lisboa se muestra cautelosa, pero consciente de que el próximo mercado de fichajes podría ser complicado", complementaron.

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Recordemos, que el delantero de la Selección Colombia fue fichado por Sporting Lisboa en el pasado mercado de transferencias de verano procedente del Almería por alrededor de 22 millones de euros, más variables por objetivos y llegando a ocupar el lugar dejado en el ataque por Viktor Gyökeres. Al principio, su arribo causó escepticismo porque provenía de la segunda división de España, pero luego con sus goles y actuaciones maravilló a los hinchas de los 'leones'.



¿Hasta cuánto tiempo contrato Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

El oriundo de la ciudad de Santa Marta tiene vínculo contractual con los 'verdiblancos' hasta 2030 y está protegido por una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. "El número '97' del escudo del Alvalade entra en los planes de los 'leones' para la próxima temporada, pero no es inmune a la presión que, en el mundo árabe, siempre supone... ser millonario", terminaron por precisar en 'A Bola'.