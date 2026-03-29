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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y una 'bomba'; en Portugal avisan que lo buscan de una exótica liga

Luis Javier Suárez y una 'bomba'; en Portugal avisan que lo buscan de una exótica liga

El samario es la súper estrella del Sporting Lisboa y su excelente presente lo tiene en la mira de varios clubes. ¡Acá la liga que estaría tras los pasos de Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Getty

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