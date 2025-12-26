A Marino Hinestroza le recuerdan oscuro pasado, a poco de fichar por Boca; "antes robaba"

Con su nombre ‘pegado’ y ‘sonando’ en todos los medios argentinos durante los últimos días; ahora a Marino Hinestroza le sacaron a la luz polémica publicación del pasado, que lo deja mal parado, en medio de una negociación que está muy cerca de concretarse para convertirse nuevo fichaje de Boca Juniors.

Y es que, el futbolista colombiano, que es considerado en varias portadas de medios locales como “poco humilde” o “arrogante”; recientemente, a Marino también le han dado el título de “ladrón”, por una polémica declaración que había realizado el mismo colombiano años atrás.

Un 12 de agosto de 2020, el ‘cafetero’ hizo un posteo en su cuenta oficial de Instagram, donde, posando con varias prendas de ropa, hizo ‘picante’ comentario, en el que hacía un contraste de cómo su vida cambiaba: “Antes robaba ropa, ahora la recibo por promoción”.

Antes robaba ropa ahora la resivo por promoción

Evidentemente, con todos los ojos puestos durante los últimos días, a Marino Hinestroza le revisaron su perfil de Instagram, hasta encontrarle dicho posteo, que lo deja mal parado y lo pone en el centro de críticas.



Esto, sumada a la reciente publicación que también realizó en la misma red social, en la que, mientras posaba ante la cámara de su celular mostrando la ropa interior; intencionalmente o no, dejó ver un arma cortopunzante que se ha vuelto viral en las redes sociales, durante las últimas horas.

Sin haber concretado todavía su fichaje con Boca Juniors, Marino Hinestroza pone su nombre en las portadas más importantes de Argentina, donde se especula que en los próximos días se oficializará su llegada al ‘azul y oro’, proveniente de Atlético Nacional por un precio estimado de cinco millones de dólares.



Marino Hinestroza, motivo de odios y amores en Argentina

El posible fichaje de Boca por el colombiano ha generado varias opiniones de periodistas, exjugadores y más. Uno de ellos, es Fabián Vargas, quien, desde su experiencia avaló y respaldó la llegada del colombiano al ‘xeneize’, diciendo que tiene que tener cuidado con el tema de la presión.

Las fotos que acaba de subir Marino Hinestroza a ig ☠️☠️

Las fotos que acaba de subir Marino Hinestroza a ig ☠️☠️

Qué hacía con un cuchillo jkjjjj

“Desde que se fue Villa, Boca no tiene un jugador de esas características, son comparables. Habrá que ver si al ponerse una camiseta tan pesada y con tantas presiones, no se lo devora", dijo el exjugador ‘cafetero’ en ESPN.

No obstante, del otro lado, el periodista argentino Diego Díaz tiró ‘venenosa’ opinión, en la que le tiró duro al atacante de Atlético Nacional.

“La Navidad de Boca. El moreno de plaza Francia (haciendo alusión a Marino) ¿no?... y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares. ¿Quién sabe? si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es Marino Hinestroza”, dijo el periodista, cuestionando la calidad, talento y capacidades del joven extremo colombiano.