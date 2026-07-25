A Marino Hinestroza le van perdiendo la fe en Brasil; “ni si quiera ha contribuido con goles”

En Vasco da Gama hay preocupación por la poca producción ofensiva del equipo, y uno de los principales apuntados está siendo el colombiano Marino Hinestroza, quien no ha podido mostrar su calidad en el fútbol brasileño.

Por ese motivo, en el medio 'Globo Esporte' comentaron en las últimas horas que "Andrés Gómez, Nuno Moreira, Adson, David y Marino Hinestroza son las opciones del Vasco da Gama para las bandas . Sin embargo, la directiva busca otro extremo en el mercado de fichajes".

Con esa situación, detallaron que todo se debe a que "el objetivo es mejorar la capacidad goleadora del ataque, que ha adolecido de falta de efectividad".

Y ahí es en el momento en el que más señalan al colombiano Marino Hinestroza, quien no ha logrado consolidarse, a pesar de llegar como un fichaje importante, luego de lucirse con Atlético Nacional, y aunque estuvo muy cerca de ir a Boca Juniors, terminó en Vasco da Gama, quien confió en su talento, aunque todo apunta que la paciencia se estaría terminando.



Así las cosas, informaron que "Vasco busca un extremo derecho con mejor definición. El club no ha encontrado un sustituto adecuado para Rayan. Marino Hinestroza, su fichaje estrella de la temporada, no ha cumplido las expectativas y ni siquiera ha contribuido a los goles en São Januário", dijeron sin filtro sobre el vallecaucano.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto: AFP

Publicidad

De hecho, en la otra cara de la moneda está otro colombiano, quien si ha podido lucirse. "Solo Andrés Gómez se mantuvo en el cuarteto ofensivo, mientras que el rendimiento de Nuno Moreira bajó y alternó entre el banquillo y la alineación titular. El colombiano participó en ocho goles (cuatro goles y cuatro asistencias), pero el portugués solo tuvo cinco participaciones (dos goles y tres asistencias)", finalizaron en el citado medio brasileño.

Por el momento, Marino disputó hace algunos días algunos minutos en el 2-2 de Vasco da Gama contra Independiente Medellín, por Copa Sudamericana, y hasta se confirmó que sí hubo acercamientos con el Deportivo Cali, pero al final terminó quedándose en el fútbol internacional, buscando darle vuelta a su presente.