La firme postura del Bayern Múnich con futuro de Michael Olise; ¿qué pasa con el socio de Luis Díaz?

El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, manifestó este sábado 25 de julio que el club 'bávaro' no se plantea la salida del internacional francés Michael Olise, en un momento en que se especula sobre un eventual interés del Real Madrid. Hay que recordar que en el cuadro muniqués milita Luis Díaz.

"Para nosotros eso ni siquiera es un tema. Nos alegrará que Michael vuelva, cuando se reincorpore. Pero ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones", dijo Freund al término de un partido de preparación disputado por el Bayern Múnich en su pretemporada, según recogió la 'Radio Televisión Pública de Baviera BR24'.

Michael Olise; jugador de la Selección de Francia Fotografías: AFP

Dicho compromiso de fogueo terminó con derrota del equipo dirigido por Vincent Kompany por 2-1 contra el Wehen Wiesbaden, de la tercera división alemana. Aunque hay que precisar que este partido de preparación lo disputaron, con gran mayoría, de futbolistas de la Sub-17 y Sub-19 del Bayern Múnich; a la espera de los habituales titulares que siguen de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones.



Tras el duelo, Christoph Freund fue preguntado sobre un eventual cambio de club del jugador francés, circunstancia que aprovechó el directivo del Bayern Múnich para negar el interés de la entidad más laureada del fútbol germano.

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Michael Olise no jugó el partido preparatorio contra el club de Wiesbaden, debido a que disfruta de unas vacaciones tras haber disputado el Mundial 2026, competición en la que la Selección Francia cayó eliminada tras ser derrotada por España, que ganó en semifinales a 'les bleus' por 2-0 antes de proclamarse campeona del mundo por segunda vez e su historia.

Michael Olise AFP

¿Qué dijeron en Bayern Múnich tras el juego de preparación contra el Wehen Wiesbaden?

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"Especialmente en la primera parte jugamos con un equipo muy joven. Muchos de estos chicos se enfrentaban por primera vez a futbolistas adultos, pero estuvieron a la altura y compitieron muy bien. En la segunda mitad fue un partido algo distinto. Tuvimos más experiencia sobre el terreno de juego. En líneas generales, ha sido un buen primer test, tras una semana de entrenamientos con un grupo muy numeroso y muchos jugadores jóvenes. Lo más importante es que no haya habido lesiones", esas fueron las palabras de

Christoph Freund a la web oficial del club 'bávaro'.