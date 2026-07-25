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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Cuándo tiene que volver Luis Díaz al Bayern Múnich?; se acaban las vacaciones, y para Alemania

¿Cuándo tiene que volver Luis Díaz al Bayern Múnich?; se acaban las vacaciones, y para Alemania

Aunque la pretemporada del Bayern Múnich ya comenzó, los jugadores que disputaron el Mundial 2026 aún no se han sumado, pero ya se filtró la fecha para el regreso a los entrenamientos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Getty Images

Borrón y cuenta nueva será para Luis Díaz luego de su primera temporada con Bayern Múnich y el Mundial 2026 con la Selección Colombia. El guajiro arrancará su segunda campaña con el equipo alemán, y aunque está de vacaciones por estos días, ya tiene fecha de regreso para estar de nuevo en territorio bávaro.

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En la prensa alemana le siguen la pista a los jugadores del Bayern, en especial porque ya hace varios días comenzaron la pretemporada, pero son los futbolistas que tuvieron acción en la Copa del Mundo, pero con Vincent Kompany planificando desde ya igualar y superar lo hecho recientemente.

¿Cuándo vuelve Luis Díaz a Alemania?

En el diario 'Bild' resaltaron este sábado que el Bayern Múnich "disputó su primer partido amistoso de pretemporada contra el Wehen Wiesbaden. Sin embargo, los jugadores que participaron en el Mundial, que aún se encuentran de vacaciones, no estuvieron presentes".

De la misma manera, detallaron que "los jugadores internacionales regresarán el lunes, incluyendo a los integrantes de la selección alemana como el capitán Joshua Kimmich (31), Manuel Neuer (41), Jonathan Tah (30) y Aleks Pavlovic (22)", pero obviamente incluidos otros como Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, quienes llegaron a instancias finales de la Copa del Mundo.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

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Por su parte, el colombiano, quien ha estado entre familia y amigos en los recientes días, y hasta se le vio en el bautizo de su hijo Fernando, con Daniel Muñoz como el padrino, ahora deberá enfocarse nuevamente en brillar, como la pasada temporada.

Díaz Marulanda dejó un saldo de 26 goles y19 asistencias en 51 encuentros la campaña anterior con el Bayern Múnich, entre Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y la Champions League, única competición que no pudo ganar, pero llegó a semifinales, cayendo a manos del campeón, el PSG.

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El Bayern Múnich tiene varios partidos preparatorios programados, contra elencos como Aston Villa, Leipzig, entre otros, pero comenzará oficialmente el próximo 22 de agosto, con la final de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund, a la 1:30 p.m., en la disputa por el primer título del año deportivo.

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