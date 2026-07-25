Juan Fernando Quintero seguiría su carrera en equipo de Brasil; hay negociaciones avanzadas

Juan Fernando Quintero no sigue más en River Plate, equipo que confirmó la “rescisión de contrato por mutuo acuerdo”, pese a que este se vencía hasta diciembre del 2027. Lo cierto, es que, tras el vínculo resuelto, el volante antioqueño ya tendría negociaciones adelantadas con un club en Brasil.

La escuadra en cuestión es Atlético Mineiro; no obstante, desde la nación de la samba avisan que, a pesar de que hay un interés por el talentoso centrocampista de la Selección Colombia, no hay grandes expectativas con respecto a la operación.

“Atlético -MG no niega su interés en Juan Fernando Quintero, de 33 años. Sin embargo, la negociación no es una prioridad para la directiva del club. El jugador ha finalizado su contrato con River Plate de Argentina y es agente libre”, dijeron en primera instancia en la página web del medio ‘Globo Esporte’.



Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, no continuará en River Plate en 2026 AFP

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A renglón seguido, en dicho tabloide reseñaron más de la situación deportiva de Quintero Paniagua y del por qué terminó su tercer periplo en River Plate. Adicional, de ese desencuentro que habría tenido con Eduardo Coudet, y volvieron a precisar cómo va el tema de las negociaciones con el talentoso de nuestro país.

“El Atlético está negociando con Quintero, pero no tiene grandes expectativas respecto a la operación. Esta semana, el club anunció el fichaje del delantero uruguayo Thiago Borbas como refuerzo para lo que resta de temporada”, terminaron por decir en ‘Globo Esporte’.

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Así las cosas, sólo queda esperan en ver cómo transcurren los días para ver si los acercamientos y conversaciones llegan a buen puerto para conocer el próximo destino deportivo de Juan Fernando Quintero.

¿Qué dijeron en River Plate sobre la terminación de contrato de Quintero Paniagua?

El conjunto de Núñez en un comunicado agradeció el aporte y talento del exJunior de Barranquilla y Porto de Portugal, entre otros, al servicio del ‘millonario’.

“El talento de ‘Juanfer’ y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, se leyó.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate AFP

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Igualmente, de complementar que “acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”.

Antes de que se diera la noticia oficial por parte de River, el centrocampista, de 33 años, ya había dado a entender que no seguiría en el club después de participar en el Mundial con la Selección Colombia.

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“Después de lo que viví el último semestre, estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. Las cabezas de arriba lo saben, soy directo y ya está. Las personas que me representan lo están manejando y esperamos la mejor decisión”, sostuvo en una entrevista con ‘Espn’.

Y agregó: “El club está por encima de cualquier nombre; lo amo, amo a la gente y siempre dije que quiero retirarme en el club que me cambió la vida, pero hoy debo buscar lo mejor para mi familia”.