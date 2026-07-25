A Vinícius le salió pretendiente, en medio de las diferencias con el Real Madrid por su renovación

Vinícius Júnior vive horas clave para definir qué pasará con su futuro. La renovación de su contrato con el Real Madrid sigue sin resolverse, ya que ambas partes mantienen diferencias en las negociaciones. Mientras tanto, un grande de la Premier League está muy atento a lo que ocurra, a la espera de cualquier movimiento que pueda abrirle la puerta para intentar fichar al brasileño.

El delantero que ya lleva varios años en la 'casa blanca' siendo protagonista, incluso, muy cerca de ganar el Balón de Oro, sin embargo, su nivel bajó en la última temporada al ser opacado por la racha goleadora de Kylian Mbappé. Algo que medios españoles informan que no gustó al '7', y exige que le suban su salario para superar al francés en este ámbito.

Tras ello, Vinícius que culmina su contrato en 2027, viene siendo claro con la directiva del Real Madrid durante meses, en que la única posibilidad para que él se quede y se le extienda su permanencia en la capital española, sería siendo el mejor pagado de la plantilla, cosa que desde el mando de Florentino Pérez no están convencidos.

Entre tanto, según informó el medio 'The Athletic' Arsenal sigue muy de cerca esta situación y espera entrar en la puja por el jugador, si no se finiquita su renovación en la 'casa blanca'.



"Ese fichaje es una idea que tiene el 'OK' de todos los estamentos implicados del Arsenal, pero no se han producido conversaciones entre los clubs para tratar ese posible fichaje de Vinícius", se inició leyendo.

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, falló su penalti contra Manchester City en Champions League AFP

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"En el Real Madrid, por otro lado, hay sectores que tienen claro que si Vinícius no renueve este verano, lo pondrían en el mercado sin dudarlo. Algo que, por ahora, los altos responsables del club no contemplan".

El jugador de 26 años entre tanto se encuentra en la recta final de sus vacaciones tras culminar su participación en le mundial 2026 con la Selección de Brasil. y se espera que en los próximos días aterrice en Madrid para concentrarse con los demás jugadores y llegar a un acuerdo con las directivas del club en cuanto a contrato.

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Vinícius Júnior y su cirugia tras el Mundial 2026

Vinícius Júnior aprovechó sus días de descanso antes de volver a la pretemporada para someterse a un procedimiento estético facial, una intervención que rápidamente llamó la atención por el evidente cambio en su rostro.

Aunque no se trató de una cirugía por motivos de salud ni afectará su rendimiento deportivo, las imágenes del brasileño se hicieron virales y generaron todo tipo de comentarios entre los internautas en las redes sociales.

