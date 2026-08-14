A Marino Hinestroza no le alcanzó para desequilibrar en Vasco vs. Olimpia; así lo vieron

Las emociones de la Copa Sudamericana retornaron esta semana con los partidos de los octavos de final, siendo uno de los cruces el que enfrentó a Vasco da Gama contra Olimpia en el Estadio São Januário de la ciudad de Río de Janeiro. En dicho duelo de ida de la fase, que se efectuó el jueves anterior, hizo parte el colombiano Marino Hinestroza.

El extremo caleño, de 24 años, comenzó la contienda de la 'otra mitad de la gloria' en el banco de suplentes, pero para la parte complementaria recibió el aval de su entrenador en Vasco e ingresó al campo de juego a la altura del minuto 56 en lugar de su compañero Nuno Moreira. No obstante, su desempeño no alcanzó para el 'gigante de la colina' desequilibrara en el marcador, pues finalmente quedó 0-0.

Tras el juego de ida por los octavos de final, en la prensa brasileña salieron las habituales calificaciones de los protagonistas y el exjugador de Atlético Nacional no fue la excepción de la regla.

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama Fotografía de: AFP

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¿Qué dijeron de Marino Hinestroza y su actuación en el 0-0 de Vasco da Gama contra Olimpia?

Así las cosas, en la página web del diario 'Globo Esporte' escribieron lo siguiente del futbolista 'cafetero': "Menos intenso que Adson en la banda derecha. En tres ocasiones logró completar el primer regate, pero cometió errores en la jugada posterior2.

Dicho medio le otorgó un 4.5 de calificación a Hinestroza, mientras que los 'torcedores' del Vasco da Gama lo puntuaron con un contundente 2.5. El vallecaucano, de 24 años, no pasó la prueba, lo rajaron.

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El otro colombiano que estuvo en cancha en el 'gigante de la colina' fue Johan Rojas, quien fue titular y estuvo los 90 minutos en el césped de juego del Estadio São Januário. El exNecaxa y Monterrey recibió tarjeta amarilla.

"Obligó a Olveira a realizar una buena parada con un disparo al final de la primera parte. Por lo demás, hizo que el Vasco fuera predecible en su juego de construcción, aportó poco y, en ocasiones, mostró cierta falta de cuidado con el balón", reseñaron sobre la actuación de Rojas, y en cuanto a su calificación, en 'Globo Esporte' le dieron un 3.5. Los hinchas del Vasco le otorgaron un 2.7.

La vuelta de esta serie está pactada para el jueves 20 de agosto en el estadio Defensores del Chaco, en horario para Colombia de las 5:00 de la tarde.