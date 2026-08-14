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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Ya hablan de la llegada de Jhon Lucumí para firmar con Juventus; cifras y detalles del fichaje

Ya hablan de la llegada de Jhon Lucumí para firmar con Juventus; cifras y detalles del fichaje

Jhon Lucumí era el gran objetivo de la Juventus para reforzar su zona defensiva, y al parecer, todo llegó a buen puerto. El zaguero colombiano es esperado en Turín.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Jhon Lucumí celebra gol con la Selección Colombia.
Jhon Lucumí celebra gol con la Selección Colombia.
AFP

Todo parece indicar que Jhon Lucumí tendrá nuevo equipo en Europa. El porvenir del defensor colombiano estará en la Juventus, una de las escuadras más laureadas del balompié italiano, dejando así el Bologna atrás. ¡Se filtraron las cifras y detalles de su fichaje por la 'vecchia signora!

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Y es que Lucumí era el gran objetivo del cuadro turinés en esta ventana de transferencias en el 'viejo continente'. Luciano Spalleti lo quería para reforzar la parte posterior, tener más seguridad en la defensa del club, y eso, sin duda, es una de las cualidades del central vallecaucano.

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Tras varias semanas de conversaciones entre Bologna y la 'Juve', finalmente, se llevó a un acuerdo por el traspaso del internacional con la Selección Colombia en el pasado Mundial de Norteamérica.

Jhon Lucumí; jugador de la Selección Colombia
Jhon Lucumí; jugador de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

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"La Juventus ha alcanzado un acuerdo verbal con el Bologna por Jhon Lucumì. ¡Aquí vamos!", escribio Fabrizio Romano, este viernes, en su perfil en 'X'.

El comunicador italiano, y quien es todo un experto en el mercado de pases en Europa, dio a conocer el dinero que tuvieron que poner los 'bianconeri' sobre la mesa para tener a Lucumí en sus filas, y hasta generó el día en que es esperado el exDeportivo Cali para realizarse los respectivos exámenes médicos.

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"Acuerdo verbal entre clubes establecido en 20 millones de euros más bonus, pasos formales a seguir en 24/48 horas y llegada prevista para el reconocimiento médico durante el fin de semana. Lucumí solo quería a la Juventus", añadió Romano en cuenta en 'X'.

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El italiano volvió a precisar en otro trino que los intercambios de documentos es cuestión de nada e indicó que este sábado Lucumí es esperado en Turín.

"Entiendo que Jhon Lucumí volará a Turín mañana, sábado, para completar su examen médico en la Juventus. Acuerdo cerrado con el Bologna anoche y el intercambio de documentos está en marcha", terminó por indicar el especialista en la ventana de transferencias.

Los equipos en que ha jugado Jhon Lucumí

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El defensor, de 28 años, se formó en las inferiores del Deportivo Cali hasta lograr a debutar a nivel profesional en el 2015, estando en la escuadra 'azucarera' hasta el 2018. Luego pasó al Genk de Bélgica, equipo con el que ganó la liga local, la Supercopa de Bélgica y la Copa de Bélgica.

Finalmente, en agosto del 2022 recaló en Bologna FC y se consolidó como titular en la Serie A, ganando la Copa Italia en 2025.

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