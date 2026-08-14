Luis Javier Suárez y la puerta que se le puede abrir en Barcelona; se destapó el interés

Los rumores del mercado de pases en Europa vinculan a Luis Javier Suárez en el radar del Barcelona El conjunto catalán está en la búsqueda de un 'nueve' y ahí es donde aparece el nombre del delantero colombiano entre los candidatos; en la prensa española no paran de hablar del tema.

Todo se debe a la publicación que realizó este viernes 14 de agosto Fabrizio Romano. El periodista italiano, especializado en la ventana de transferencias en Europa, escribió en la red social de 'X' que "el Barcelona baraja las opciones del delantero del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez".

A renglón seguido, Romano explicó que el atacante samario, de 28 años, es un eje fundamental en la ofensiva del cuadro verde de la ciudad de Lisboa, y que desde el conjunto 'culé' lo considerarían sino llega a concretarse la incorporación del argentino Álvarez, quien es el gran deseo para la delantera del actual campeón de la Liga de España.

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"No es fácil, ya que es una pieza clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de deseos del Barça. El Barça solo considerará a Suárez y otras opciones a partir de la próxima semana, si el fichaje de Julián Álvarez sigue sin concretarse", añadió el comunicador italiano.



🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen.



Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist.



Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Desde el Barcelona lo niegan

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Pese a lo informado por Romano, en la página web de 'Mundo Deportivo' hicieron hincapié en que la apuesta máxima del club 'culé' es Julián Álvarez, quien milita en Atlético de Madrid y que Suárez Charris no es ninguna opción.

"El delantero argentino sigue en la lucha para intentar forzar su traspaso al Barça y el club 'azulgrana' también mantiene su interés en contratarlo dado que es el claro Plan A de Hansi Flick y Deco.

Sin embargo, es cierto que si el intento por el argentino se encalla, el Barça no podrá esperar indefinidamente y deberá activar alternativas. En todo caso, según el FC Barcelona, Luis Suárez no es una de ellas", se leyó en dicho tabloide, este viernes.

Ahora, queda esperar si sólo son rumores del mercado de pases, o si realmente en Barcelona ven al delantero de la Selección Colombia como una posibilidad serie para reforzar su artillería.