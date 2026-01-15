A Miguel Borja lo esperan con ansias en Cruz Azul; "quiero tenerlo cuanto antes"

En el fútbol mexicano ya se disputaron dos jornadas y el colombiano Miguel Borja todavía no aparece ni es anunciado por Cruz Azul, equipo que abiertamente ha manifestado que tiene todo listo, pero los cupos de extranjeros no han permitido confirmar su fichaje. Mientras todo se soluciona, el director técnico de los 'cementeros' se mantiene a la expectativa y cuenta las horas para tenerlo disponible.

“Lo de Miguel Borja, bueno, nada, yo como entrenador estoy ahí a la expectativa de que se resuelva. Sé que depende de una cuestión medio administrativa con el tema de los no formados en México, pero claramente es un jugador que ojalá se resuelva prontamente para tenerlo cuanto antes, por la necesidad deportiva de contar con más recambio en la posición”, fueron las palabras del estratega Nicolás Larcamón.

El fichaje de Borja depende exclusivamente de la transferencia del delantero polaco Mateus Bogusz al Dynamo Houston. La prensa mexicana ha informado que eso ya está hecho y por ende el colombiano debería ser anunciado en las próximas horas.

El nacido en Tierralta, Córdoba, tendrá su primera experiencia en la Liga MX, puesto que en América ha jugado en Colombia, Argentina y Brasil.



Nicolás Larcamón espera que la llegada de Miguel Borja se resuelva lo más rápido posible y su plantel esté completo cuanto antes. 🚂 pic.twitter.com/rZhmY2wjlV — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) January 15, 2026

Publicidad

Borja no viene de pasarla bien en River Plate luego de salir por la puerta de atrás al ser el principal señalado por la hinchada en medio de la crisis que tuvo el club argentino en el 2025, donde no cosechó títulos y no jugó instancias definitivas. El cafetero apenas pudo marcar ocho goles y dar tres asistencias en 48 partidos.

En cuanto a todo el conglomerado, Borja registra 220 goles y 27 asistencias en 550 juegos. El futbolista de 32 años ha vestido la camiseta de clubes como Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Livorno, Olimpo, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y Gremio.

Publicidad

Por último, cabe resaltar que Cruz Azul tiene ahora mismo en sus filas a dos colombianos. El arquero Kevin Mier, quien se encuentra lesionado por una fractura en la pierna derecha, y el defensor central Willer Ditta.