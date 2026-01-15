Síguenos en:
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Miguel Borja lo esperan con ansias en Cruz Azul; "quiero tenerlo cuanto antes"

A Miguel Borja lo esperan con ansias en Cruz Azul; "quiero tenerlo cuanto antes"

Nicolás Larcamó, entrenador de Cruz Azul, habló sobre el inminente fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, quien quedó libre desde el 31 de diciembre de 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Miguel Borja, delantero colombiano, no seguirá en River Plate desde el 2026
Miguel Borja, delantero colombiano, no seguirá en River Plate desde el 2026
