Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Díaz, siempre pendiente al Junior de Barranquilla: reaccionó a la llegada de Muriel

Luis Díaz, siempre pendiente al Junior de Barranquilla: reaccionó a la llegada de Muriel

Después de que el 'tiburón' hiciera oficial el fichaje del delantero, de 34 años, proveniente de Orlando City, Luis Díaz no ocultó su alegría y se pronunció.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano, es figura del Bayern Múnich con goles, asistencias y siendo titular
Luis Díaz, delantero colombiano, es figura del Bayern Múnich con goles, asistencias y siendo titular
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad