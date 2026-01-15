Luis Díaz, siempre pendiente al Junior de Barranquilla: reaccionó a la llegada de Muriel

Luis Díaz no olvida sus raíces. Además de ser un excelente futbolista y gran profesional, siempre ha demostrado ser humilde y agradecido. Por eso, cada vez que puede está pendiente del club que le abrió las puertas: Junior de Barranquilla. Prueba de ello es que se pronunció, con un contundente mensaje en redes sociales, sobre el fichaje de Luis Muriel al 'tiburón'.

El nacido en Santo Tomás, de 34 años, va a cumplir su sueño. Después de pasar por Deportivo Cali, Granada, Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina, Atalanta y Orlando City, lucirá los colores 'rojiblancos'. Y es que el delantero nunca ocultó su deseo de ser parte de dicha institución, de la cual es hincha y por la que, de seguro, no negará ni una gota de sudor.

Así las cosas, Luis Díaz reaccionó con cuatro emojis de fuego para celebrar el arribo de Muriel al Junior. Recordemos que el 'tiburón' es el vigente campeón del fútbol colombiano, luego de vencer a Deportes Tolima, en la final de la Liga BetPlay II-2025. Allí, algunas de las figuras fueron Mauro Silveira, Jermein Peña, Didier Moreno, Guillermo Paiva y José Enamorado.

💣 FICHAJE TENDENCIA EN COLOMBIA: Junior oficializó la llegada de LUIS MURIEL y causó mucha ilusión entre todos sus hinchas, incluyendo al crack de LUIS DÍAZ



Justamente, ese último se fue al exterior, tras fichar con Gremio. Razón por la que los directivos quisieron ocupar ese vacío con un jugador de alto nivel y pensaron en Muriel Fruto, quien sabe lo que es jugar en Selección Colombia. Con la 'tricolor', registra un total de 2.041 minutos, repartidos en 45 partidos, entre Eliminatorias, Copa América, Mundial y amistosos.



La última vez que Luis Muriel hizo parte de una convocatoria del combinado patrio fue el 25 de marzo de 2022, en el compromiso contra Bolivia, siendo titular en la victoria por 3-0, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla. Ahora, pisará esa misma cancha, pero con la camiseta del Junior, club de sus amores como lo ha reconocido.