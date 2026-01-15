¿Cuándo empieza la Liga Betplay 2026? Así será nuevo sistema, fechas y equipos

La Liga Betplay 2026-I se llevará a cabo con varias novedades que se deben tener en cuenta para comprender la forma en la que el campeonato se desarrollará.

El número de equipos se mantiene en 20 tras los descensos de Unión Magdalena y Envigado FC y los regresos a primera división de Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo.

Sin embargo, los tradicionales cuadrangulares semifinales no se implementarán en el primer semestre del año, en tanto que la acostumbrada fecha de clásicos tampoco se efectuará.

Por otra parte, resalta como particularidad la desaparición de Equidad, elenco que cambió de propietarios, colores, escudo, nombre, y que de ahora en adelante se denominará Internacional de Bogotá, escuadra que seguirá actuando en Techo, sur de la capital de la República.



Entre tanto, Junior de Barranquilla se mudará de casa cuando empiecen las obras en el estadio Roberto Meléndez, cuyo aforo será ampliado a 60.000 espectadores, por lo cual elenco rojiblanco recibirá a sus rivales en el estadio Romelio Martínez, de la misma ciudad, aunque para sus cotejos de Copa Libertadores utilizará el Jaime Morón León, de Cartagena.

A su vez, Águilas Doradas también podría tener novedades en sus partidos de local debido a remodelaciones en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, Antioquia.

Por lo demás, a continuación presentamos todo lo que hay que saber acerca de un torneo en el que se luchará por la primera estrella del año y el primer cupo a la Libertadores de 2027 y en el que aparecen como principales fichajes: Luis Muriel, que llegó a Junior; Falcao García, que volvió a Millonarios; y el arquero peruano Pedro Gallese, que se unió al Deportivo Cali.



¿Cuándo empieza la Liga Betplay 2026-I? Formato, calendario y clásicos

La competición tendrá 19 jornadas ya programadas en su fase de todos contra todos, etapa que irá del 16 de enero hasta finales de abril sin fecha de clásicos, la cual se suprimió debido a lo apretado del calendario.

Posteriormente, los 8 primeros de la tabla de posiciones afrontarán rondas de eliminación directa en cuartos de final, semifinales y final, dejando de lado los cuadrangulares para hacer más corto el certamen y poderlo terminar a mediados de mayo.

No obstante, en el segundo semestre regresará la fecha de clásicos y los cuadrangulares.

La primera fecha del campeonato 2026-I irá del viernes 16 al lunes 19 de enero con la siguiente programación:

⦁ Primera fecha

Viernes 16 de enero

6:20 p. m. - Pereira vs. Llaneros

8:30 p. m. - Fortaleza vs. Alianza

Sábado 17 de enero

4:10 p. m. - América vs. Internacional

6:20 p. m. - Nacional vs. Boyacá Chicó

8:30 p. m. - Bucaramanga vs. Millonarios

Domingo 18 de enero

2:00 p. m. - Pasto vs. Medellín

4:10 p. m. - Jaguares vs. Cali

6:20 p. m. - Junior vs. Tolima

8:30 p. m. - Santa Fe vs. Águilas

Lunes 19 de enero

4:00 p. m. - Cúcuta vs. Once Caldas