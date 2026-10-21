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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Arsenal y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Luis Díaz

A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Arsenal y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Luis Díaz

Este miércoles, el guajiro vuelve a la acción con el cuadro 'bávaro', por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Champions League, enfrentando a los 'gunners'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Bayern Múnich y Arsenal se enfrentarán por la tercera fecha, en la Champions League.
Bayern Múnich y Arsenal se enfrentarán por la tercera fecha, en la Champions League.
Foto: AFP.

Este miércoles 21 de octubre, el Bayern Múnich enfrenta a Arsenal en el Allianz Arena, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Champions League. Y, evidentemente, se espera la estelar presencia del guajiro Luis Díaz.

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Cabe destacar que el colombiano viene de marcar un triplete con el equipo alemán en el más reciente partido de Bundesliga, que terminó con un 6-1 a favor de los dirigidos por Vincent Kompany, frente a RB Leipzig.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY Bayern Múnich vs. Arsenal, en Champions League?

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Este miércoles, alemanes e ingleses se verán las caras en el Allianz Arena, desde las 2:00 p.m. (hora colombiana), que está estipulado iniciar el encuentro.

Arsenal le ganó la Community Shield al Manchester City.
Arsenal le ganó la Community Shield al Manchester City.

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El compromiso tendrá la transmisión de Espn y Disnay + Premium, para nuestro país.

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Sin Olise pero con Luis Díaz

Referencia en Europa, la defensa del Arsenal se someterá a una prueba en Múnich, mientras que el Bayern ha marcado 23 goles en su estadio en cuatro partidos esta temporada. Y Kane, que jugó durante 15 años en el Tottenham, adora enfrentarse al rival del norte de Londres (15 goles, 8 victorias y un balance neutro con el Bayern de una victoria, una derrota y un empate).

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Pero la animación ofensiva muniquesa estará privada de su joya Michael Olise, sancionado tras su expulsión en Stavanger que le costó la victoria a su equipo (3-3), dos puntos perdidos que colocan al Bayern en una obligación de resultado más fuerte que la del Arsenal (6 puntos).

Uno de los muchos aspectos positivos que dejó la contundente victoria del sábado sobre el Leipzig fue el rendimiento de Luis Díaz.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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El jugador de 29 años había mostrado frustración tras un mal comienzo de temporada, pero marcó tres goles y dio una asistencia en una de sus mejores actuaciones desde que llegó procedente del Liverpool en 2025.

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