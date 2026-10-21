Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Diber Cambindo volvió a 'rugir' con el Club León; vea su gol por Liga, frente a Tigres

Diber Cambindo volvió a 'rugir' con el Club León; vea su gol por Liga, frente a Tigres

El colombiano nuevamente se reportó con gol en el fútbol mexicano. Ahora, en esta ocasión festejó frente a Tigres UANL, por la fecha 13 de la Liga MX.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Diber Cambindo celebra sus dos goles con León en la Liga MX.
Diber Cambindo celebra sus dos goles con León en la Liga MX.
Foto oficial de Club León

El panameño Ismael Díaz y el colombiano Diber Cambindo marcaron los goles con los que el León superó 0-2 a los Tigres UANL en partido de la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La victoria colocó al León en la cuarta posición con 21 puntos; Tigres se quedó en 14 unidades en el decimocuarto escalón.

Bayern Múnich y Arsenal se enfrentarán por la tercera fecha, en la Champions League.
Colombianos en el exterior

A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Arsenal y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Luis Díaz

Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich.
Gol Caracol

¿Por qué Michael Olise es baja del Bayern Múnich frente a Arsenal, por Champions League?

Publicidad

Últimas noticias

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Colombianos en el exterior

Malas noticias para 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Betis; se viene baja sensible

Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026.
Colombianos en el exterior

Así vieron a Álvaro Montero y Sebastián Villa, tras paso de Boca a final de Copa Sudamericana

El juego ofreció un constante ir y venir sobre ambas porterías.

Publicidad

Al minuto siete los Tigres amenazaron primero con un disparo desde fuera del área del uruguayo Fernando Gorriarán que pasó cerca del ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Óscar García.

Los locales insistieron al nueve en jugada por derecha de Gorriarán, quien centró al remate de cabeza de Guillermo Martínez que controló el guardameta.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El León respondió al 19 gracias a un error de Rafael Guerrero, quien retrocedió corto con la cabeza un balón al argentino Nahuel Guzmán, Ismael Díaz se avivó, ganó el esférico al guardameta y lo empujó a la red para el 0-1.

Publicidad

Tigres tuvo el empate al 26 en una acción en la que el argentino Alan Franco controló dentro del área chica y disparó sin marca, pero su disparo se escurrió por fuera un lado del poste derecho.

En la segunda mitad el local asedió en busca del empate, que estuvo cerca de encontrar en un par de acometidas del argentino Alan Franco, quien tuvo un par de remates de cabeza dentro del área chica, al 47 y 48, que no concretó.

Publicidad

El uruguayo Eduardo Aguirre, recién ingresado, también tuvo su opción para los de casa en un cabezazo a pocos metros del arco, que entregó al guardameta.

Al 89 Diber Cambindo selló el 0-2 en un mano a mano en el que venció con remate de derecha a Nahuel.

Relacionados

Diber Cambindo

Club León

Liga de México

Publicidad

Publicidad

Publicidad