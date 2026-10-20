Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Once Caldas

Millonarios y Once Caldas rivalizaron en la noche de este martes en El Campín, en partido pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Fue un duelo entre el azul bogotano y el 'blanco-blanco' que se definió en los últimos minutos, en el que los goles llegaron sobre el final. Daniel Ruiz adelantó a los dueños de casa, pero Dayro Moreno, de penalti, puso cifras definitivas (1-1).

Hay que indicar que el juego presentó dos tiempos completamente diferentes. Los primeros 45 fueron de trámite y muy parejo. Aunque fue Millonarios el que intentó tomar la iniciativa e imponer condiciones en casa, pero se topó con un bloque defensivo manizaleño bien estructurado, que de paso, buscó dar el zarpazo mediante salidas rápidas.

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En lo que respecta la parte complementaria, las infracciones y las faltas fueron las protagonistas en el inicio. Un juego muy cortado, por lo que a continuación llegaron una serie de amarillas.

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Pero con el correr del reloj, los equipos mejoraron en su fútbol, y con ello, llegaron las jugadas de peligro. El Once fue el primero en poner a trabajar a Burray, arquero del 'embajador', quien se lució con un par de buenas atajadas.



Acción de juego entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

Luego fue Millonarios el que llegó a la portería rival, pero con el ingrediente adicional de que sí logró convertir. El autor de la celebración fue Daniel Ruiz, con un golazo de 'picabarra', imposible para Joan Parra. El 1-0 se subió al tablero, al 68´.

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Pero el 'blanco-blanco' en una de esas transiciones rápidas encontró la fórmula de la igualdad. Barrios se internó en el área, y en medio de hacerse con el balón, recibió un manotazo de Vega en la cara, y el árbitro no dudó en pitar penalti para los visitantes. Dayro Moreno se paró frente al balón y lo cambió por gol para establecer el 1-1 final.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Once Caldas:

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