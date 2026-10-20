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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Once Caldas

Millonarios y Once Caldas se repartieron los puntos en El Campín, en partido válido por la fecha 15. ¡Conozca acá cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Acción de juego entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga II-2026.
Acción de juego entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

Millonarios y Once Caldas rivalizaron en la noche de este martes en El Campín, en partido pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Fue un duelo entre el azul bogotano y el 'blanco-blanco' que se definió en los últimos minutos, en el que los goles llegaron sobre el final. Daniel Ruiz adelantó a los dueños de casa, pero Dayro Moreno, de penalti, puso cifras definitivas (1-1).

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Hay que indicar que el juego presentó dos tiempos completamente diferentes. Los primeros 45 fueron de trámite y muy parejo. Aunque fue Millonarios el que intentó tomar la iniciativa e imponer condiciones en casa, pero se topó con un bloque defensivo manizaleño bien estructurado, que de paso, buscó dar el zarpazo mediante salidas rápidas.

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En lo que respecta la parte complementaria, las infracciones y las faltas fueron las protagonistas en el inicio. Un juego muy cortado, por lo que a continuación llegaron una serie de amarillas.

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Pero con el correr del reloj, los equipos mejoraron en su fútbol, y con ello, llegaron las jugadas de peligro. El Once fue el primero en poner a trabajar a Burray, arquero del 'embajador', quien se lució con un par de buenas atajadas.

Acción de juego entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga II-2026.
Acción de juego entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

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Luego fue Millonarios el que llegó a la portería rival, pero con el ingrediente adicional de que sí logró convertir. El autor de la celebración fue Daniel Ruiz, con un golazo de 'picabarra', imposible para Joan Parra. El 1-0 se subió al tablero, al 68´.

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Pero el 'blanco-blanco' en una de esas transiciones rápidas encontró la fórmula de la igualdad. Barrios se internó en el área, y en medio de hacerse con el balón, recibió un manotazo de Vega en la cara, y el árbitro no dudó en pitar penalti para los visitantes. Dayro Moreno se paró frente al balón y lo cambió por gol para establecer el 1-1 final.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 1-1 Once Caldas:

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PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali1484226101628
2Atlético Nacional1382325121326
3Deportivo Cali147522091126
4Millonarios1668224141026
5Bucaramanga1367022121025
6Medellín147252119223
7Santa Fe136431913622
8Cúcuta146351719-221
9Once Caldas155551917220
10Tolima155551818020
11Águilas Doradas144731919019
12Llaneros145271617-117
13Internacional Palmira153841821-317
14Alianza144371526-1115
15Deportivo Pereira142751018-813
16Junior142661923-412
17Boyacá Chicó143381125-1412
18Fortaleza141851521-811
19Jaguares132471526-1110
20Pasto13238919-109
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