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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez contó por qué se lesionó en Minnesota: "mi cuerpo no está acostumbrado a eso"

James Rodríguez contó por qué se lesionó en Minnesota: "mi cuerpo no está acostumbrado a eso"

A pesar de que ya debutó en la MLS, James Rodríguez tuvo que esperar más de lo planeado, ya que presentó molestias físicas y él mismo reveló lo que ocurrió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United, en la fecha 4 de la MLS
AFP

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