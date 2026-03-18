James Rodríguez contó por qué se lesionó en Minnesota: "mi cuerpo no está acostumbrado a eso"

James Rodríguez ha tenido un inicio de año bastante movido. Primero, había incertidumbre por cuál sería su nuevo equipo, tras terminar contrato con León. Finalmente, se confirmó que fichó por Minnesota United, de la MLS. Después, el técnico sorprendió al no convocarlo para la primera fecha, argumentando que lo llevarían con calma para evitar lesiones prematuras.

Así las cosas, se esperaba que jugara en la segunda jornada, pero no fue así, ya que permaneció todo el partido contra Cincinnati en el banco de suplentes. Se creía que la tercera sería la vencida, pero pasó lo inesperado. Un día antes del encuentro con Nashville, el entrenador, Cameron Knowles, confirmó que el mediocampista colombiano se había lesionado y no estaría.

De inmediato, se prendieron las alarmas, pero, por fortuna, no fue grave. Prueba de ello es que sumó sus primeros minutos frente a Vancouver Whitecaps, ingresando al 65' por Tomás Alejandro Chancalay. Eso sí, no fue el mejor debut, teniendo en cuenta que perdieron 6-0 y el cucuteño saltó a la cancha cuando el marcador iba 5-0, bajo un complejo panorama.

Justamente sobre ello, habló el estratega del club, afirmando que "era una pena que haya entrado con el partido prácticamente definido. Nos habría gustado que debutara ayudándonos a ganar, pero fue una buena presentación de James Rodríguez". Eso sí, no fue lo único y le dedicó otras palabras, elogiando la capacidad del colombiano, quien sueña con el Mundial 2026.



James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps AFP

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"Se nota la calidad que tiene con la pelota. Ve el juego a otra velocidad, identifica los espacios antes que muchos otros jugadores y tiene la técnica para conectar al equipo", sentenció. Y quien también habló fue el '10', revelando qué ocurrió con su lesión, pero, al mismo tiempo, dejando claro que está bien. "Estoy apto para ya poder jugar todo, al 100%", dijo.

"Venía bien, la semana pasada tuve algo en el pie, el cuerpo mío no está acostumbrado a entrenar en una cancha así, que es tan dura, en un campo que es artificial. El cuerpo no está apto para eso, pero estoy intentando hacer las cosas bien. Ahora estoy bien, ayudándole al equipo, entrenando y listo para poder jugar el próximo partido", sentenció James Rodríguez.