Luis Díaz es estrella de Bayern Múnich, pero su admiración por James Rodríguez nunca acaba

Actualmente, uno de los jugadores más importantes en el exterior es Luis Díaz. El delantero del Bayern Múnich se destaca por sus goles y asistencias en el club. Sin embargo, no tiene ningún problema en reconocer su admiración por uno de sus compañeros de Selección Colombia.

En la cuenta oficial de 'X', del postunited y bundesligaes, fue compartido un video donde le preguntaron al colombiano cuáles eran sus jugadores favoritos según ciertas nacionalidades. Dentro de los países mencionados se encontraban España, Argentina, México, Alemania y, por supuesto, Colombia.

Los futbolistas mencionados por el 'crack' de la selección colombiana fueron los siguientes. En España, Diaz eligió al actual '10' del Barcelona, Lamine Yamal. Seguido de esto, en Argentina destacó al más reciente campeón del mundo, Lionel Messsi. En cuanto a México, el nombre que dio a conocer el colombiano fue el de Javier Hernández, más conocido por los aficionados del fútbol como 'Chicharito'.

Entre tanto, en Alemania, país donde juega 'Lucho', mencionó al mediocampista, Jamal Musiala. Finalmente, cuando le preguntan por Colombia, el 'guajiro', entre risas, menciona a su compañero de Selección Colombia, James Rodríguez, actual jugador del Minnesota United FC.



Luis Díaz picks his favourite player from selected countries:



• Spain: Lamine Yamal

• Colombia: James Rodriguez

• Argentina: Leo Messi

• Mexico: Chicharito

• Germany: Jamal Musiala. pic.twitter.com/fMt4frbUh0 — Football News Headlines (@footballheadlyn) March 18, 2026

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Con estas elecciones, se puede ver que el delantero del Bayern Múnich,a pesar de ser una estrella mundial, no olvida a sus referentes, compañeros y las figuras más importantes de dichos países. Para 'Lucho', el fútbol se trata de talento compartido y sus elecciones son el reflejo de una carrera que sigue ascendiendo al ritmo de los mejores del planeta.