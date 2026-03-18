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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz es estrella de Bayern Múnich, pero su admiración por James Rodríguez nunca acaba

Luis Díaz es estrella de Bayern Múnich, pero su admiración por James Rodríguez nunca acaba

Participando de una divertida dinámica, el delantero colombiano, Luis Díaz, eligió al '10' por encima de varias figuras y su respuesta ha llamado la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, estarán presentes en el Mundial 2026
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AFP

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