Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Luis Díaz por Champions

Bayern Múnich espera revalidar en casa, en el Allianz Arena, la llave contra Atalanta en la Champions League. En el compromiso de ida por los octavos de final, en Bérgamo, los dirigidos por Vincent Kompany se impusieron por 1-6 a su rival; teniendo una importante renta, pero no se confían. En dicho compromiso se espera la presencia de Luis Díaz en los 'bávaros'.

El rojo de Baviera llega a este encuentro frente a la 'dea' luego de haber empatado a un gol contra el Bayer Leverkusen, siendo protagonista Díaz Marulanda al marcar una anotación, pero también al salir expulsado. Del lado del Atalanta igualaron 1-1 contra Inter de Milán, en el Giuseppe Meazza.

Bayern sufre en el arco

Manuel Neuer y Sven Ulreich, arqueros del Bayern Múnich. Getty

Para este duelo en el Allianz Arena, Kompany tendrá bajas importantes. El preparador belga no podrá contar con Joshua Kimmich ni Michael Olise; ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Los arqueros Manuel Neuer, Sven Ulreich y Leon Klanac tampoco estarán disponibles por lesión. Por lo que el timonel de los 'bávaros' deberá buscar soluciones. Jonas Urbig, quien sufrió una conmoción cerebral en el partido de ida en Bérgamo, probablemente sería el titular.



"Si todo va según lo previsto, Urbig estará en la portería. Y si no, encontraremos otra solución", esas fueron las palabras del DT del Bayern Múnich en rueda de prensa.



Opiniones de los protagonistas

Si bien el tablero está cuesta arriba para la escuadra italiana, no pierden la esperanza. Irán a buscar el partido desde el pitazo inicial, no será fácil, pero confían en sus capacidades.

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"Hemos llegado hasta aquí gracias a esta mentalidad, y no vamos a cambiarla. No defenderemos por zonas; aceptamos el resultado y o ganamos o aprendemos de él", expresó el DT de la 'dea', Raffaele Palladino, en su intervención de los medios de comunicación.

Por su parte, desde el Bayern indicaron: "Es muy difícil predecir cómo afrontarán el partido. Solo el entrenador rival puede responder a eso. Después de nuestro partido, jugaron un partido muy duro en Milán y consiguieron un muy buen resultado. Fueron sólidos, peligrosos y muy difíciles de vencer para el Inter de Milán. Contra nosotros, sin embargo, fueron bastante atípicos: no son un equipo que encaje muchos goles. Estaremos preparados para todo".



Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz por Champions League

Día: miércoles 18 de marzo del 2026.

miércoles 18 de marzo del 2026. Jornada: vuelta de los octavos de final de la Champions League.

vuelta de los octavos de final de la Champions League. Hora: 3:00 de la tarde (de Colombia).

3:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania).

Allianz Arena (Múnich, Alemania). TV: Espn y Disney+Premium.

Espn y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich. Getty

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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, golazos, jugadas virales y más que tengan que ver con Luis Díaz. ¡Agéndese y no se pierda este compromiso!