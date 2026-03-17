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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Luis Díaz por Champions

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego con Luis Díaz por Champions

El conjunto 'bávaro', que tiene en sus filas a Luis Díaz, espera revalidar su paso a la siguiente ronda de la Champions League, este miércoles, en el Allianz Arena. Bayern gana la serie 6-1.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Díaz y Bayern Múnich reciben al Atalanta en la Champions League.
Luis Díaz y Bayern Múnich reciben al Atalanta en la Champions League.
AFP

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