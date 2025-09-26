Luis Díaz tiene una nueva salida con el Bayern Múnich este viernes en la Bundesliga. El extremo guajiro y compañía reciben en el Allianz Arena al Werder Bremen, en compromiso válido por la cuarta jornada del presente campeonato en Alemania.

Los 'bávaros' marchan invictos hasta el momento, completando 12 puntos de 12 posibles contra un rival que necesita los puntos para tratar de salir del fondo de la tabla.

Se espera que en este compromiso, y como viene siendo habitual, Vincent Kompany, director técnico del elenco muniqués, ponga desde el 'vamos' a Díaz Marulanda, quien ha tenido números importantes en el frente de ataque en el torneo local al anotar tres goles y generar dos asistencias.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich Foto: X de @FCBayernES

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Werder Bremen por la Bundesliga

Así las cosas, este duelo del fútbol alemán, y que tiene protagonismo colombiano en cancha, tiene como horario de inicio a la 1:30 de la tarde, de HOY viernes 26 de septiembre.

Publicidad

Los fanáticos de la Bundesliga y de Luis Díaz lo podrán ver EN VIVO por la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium, y además, en este portal encontrará un minuto a minuto actualizado, los goles, las jugadaS virales y más que tengan que ver con el artillero y figura de la Selección Colombia.

"Viajamos a Múnich con una actitud valiente. Queremos aprovechar cada oportunidad para lanzar nuestros ataques", enfatizó Horst Steffen en rueda de prensa previa . El mensaje del DT del Werder Bremen es claro para sus jugadores, las jugadas creadas en ataque "deben aprovecharse con mucha eficacia".

Publicidad

"Nos enfrentamos a un equipo de élite europeo, pero tengo ganas de demostrar lo que podemos hacer y medirnos con ellos. Siempre afrontamos el partido con la idea de jugar ofensivamente, pero si el partido lo permite, nos alegra ganar por una amplia diferencia", agregó el timonel.