Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY León, con James Rodríguez, frente a Monterrey en Liga MX y dónde verlo por TV

A qué hora juega HOY León, con James Rodríguez, frente a Monterrey en Liga MX y dónde verlo por TV

Este lunes, James Rodríguez y León están obligados a mejorar su imagen en la Liga MX cuando reciban a los 'rayados' de Monterrey con Sergio Ramos a la cabeza. ¡Agéndese!

James Rodríguez y Sergio Ramos, figuras de León y de Monterrey en Liga MX.
Fotos: León y Rayados.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 11, 2025 11:05 a. m.