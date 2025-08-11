A qué hora juega HOY León, con James Rodríguez, frente a Monterrey en Liga MX y dónde verlo por TV

León vuelve a tener una nueva prueba en la Liga MX al recibir HOY lunes 11 de agosto a los 'Rayados' de Monterrey, en compromiso válido por la cuarta jornada. Las 'fieras', que tienen como gran figura a James Rodríguez, necesita los puntos con urgencia para salir de los últimos lugares; son decimoquintos.

Y es que el elenco del estado de Guanajuato no vive el mejor presente en lo futbolístico, lo que ha causado preocupación en la hinchada. Tras quedar eliminados de la Leagues Cup, ahora todos los esfuerzos lo centran en el torneo local y con la única finalidad de volver a sumar de a tres, luego de haber solo sumado una victoria en la segunda fecha.

A qué hora juega HOY León, con James Rodríguez, frente al Monterrey por la Liga MX

James Rodríguez en la formación del León contra NYC por la Leagues Cup. X @clubleonfc

En ese orden de ideas, este vital compromiso para el volante colombiano y todos en las 'panzas verdes' está pactado para HOY lunes 11 de agosto en horario de las 8:00 de la noche, de Colombia. León y Monterrey medirán fuerzas en el Nou Camp, la casa de las 'fieras'. Además, se podrá ver EN VIVO por TV en Win (por transmisión cerrada).



¿Cómo llega los 'Rayados' de Monterrey para enfrentar al León?

Por el lado de los 'regiomontanos' llegan un poco mejor que su rival en la Liga mexicana, al ocupar la sexta casilla con seis enteros tras tres compromisos disputados, pero al igual que el León tienen la urgencia de sumar los tres puntos.

Publicidad

De otro lado, Sergio Ramos y la comitiva del Monterrey tampoco dejaron una buena presentación en la Leagues Cup, certamen en el que dijeron adiós.

Por lo tanto, será un compromiso donde tanto León como los 'rayados' están obligados a mejorar su imagen en el actual Apertura MX. Se espera que James Rodríguez lidere a León y que Ramos haga lo propio en sus escuadra.