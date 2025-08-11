Dávinson Sánchez se quedó sin un compañero en Galatasaray; renunció a dinero para poder salir

El Galatasaray ha informado este lunes 11 de agosto de que el contrato con el futbolista español Álvaro Morata ha quedado rescindido de mutuo acuerdo, seis meses después de la llegada del delantero al equipo de Estambul procedente del Milán. Hay que indicar que los 'leones' milita el defensor colombiano, Dávinson Sánchez.

"En virtud del acuerdo, el AC Milan pagará a nuestra empresa una indemnización por rescisión de contrato de cinco millones de euros. Además, el jugador ha renunciado a reclamaciones por un importe de 651.562 EUR", indicó el anuncio oficial del club turco.

El Galatasaray fichó a Álvaro Morata en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada.

Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Morata! 💛❤️



Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/JPXi5mwvXA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

Publicidad

El comunicado completo del Galatasaray sobre la salida de Álvaro Morata

"El contrato entre el futbolista profesional Álvaro Borja Morata Martín, su club, el AC Milan S.p.A., y nuestra empresa ha sido rescindido de mutuo acuerdo.

Como parte del acuerdo, el AC Milan S.A. pagará a nuestra empresa una indemnización por rescisión de 5.000.000 €. Además, el futbolista ha renunciado a 651.562 € en cuentas por cobrar.

Publicidad

"Esto se anuncia respetuosamente al público", precisó el conjunto de la ciudad de Estambul en su página web. Mientras que en sus redes sociales, agregó: "Gracias, Morata, por tu esfuerzo con la camiseta del Galatasaray! ¡Mucha suerte en tu carrera!".

¿Cómo le fue a Álvaro Morata en su paso por el Galatasaray?

El delantero español, que disputó 16 partidos con el Galatasaray, anotó 7 goles y dio 3 asistencias durante sus estancia en el club estambulí.

¿Cuál será el próximo destino de Álvaro Morata?

Los medios turcos señalas que el jugador pasará ahora al Como 1907. italiano que dirige el español Cesc Fábregas.