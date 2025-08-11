Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez se quedó sin un compañero en Galatasaray; renunció a dinero para poder salir

Dávinson Sánchez se quedó sin un compañero en Galatasaray; renunció a dinero para poder salir

Este lunes, Galatasaray informó de la salida de dicho jugador y que había fichado en calidad de cedido la temporada pasada. Disputó 16 partidos y anotó 7 goles.

Jugadores del Galatasaray en uno de los partidos de la temporada 2024/2025.
Jugadores del Galatasaray en uno de los partidos de la temporada 2024/2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 06:57 a. m.