A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, inicia HOY jueves 10 de septiembre su participación en Champions League 2026/2027. Los 'bavaros' reciben en el Allianz Arena al complicado

Bodo/Glimt, en partido válido por la primera jornada de la fase de liga del máximo torneo de clubes de Europa.

Los dirigidos por Vincent Kompany han sido protagonistas en el certamen internacional estos últimos años, pero el objetivo único para esta temporada es quedarse con esa preciada 'Orejona'. "Tiene que ser nuestro año", fue el mensaje que envió Harry Kane para Díaz Marulanda y compañía.

Opiniones de los protagonistas

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"Va a ser increíblemente duro. Hay muchos equipos que han venido y lo han pasado muy mal, y probablemente nosotros también mañana (jueves). Pero como en todos los partidos de fútbol, siempre tienes una oportunidad. Con suerte podremos tener el balón más de lo que Bayern quiere, y entonces, tal vez, saquemos algo del partido. Hemos demostrado durante varios años que somos un equipo de fútbol increíblemente bueno. Queremos demostrarlo", esas fueron las palabras de Jens Petter Hauge, delantero del club noruego en la previa del partido.



Por su parte, Kompany definió al Bodo/Glimt como una escuadra compacta y en la que cada uno de sus futbolistas cumple con sus funciones establecidas en el campo de juego.

"Es una gran historia de fútbol. Cuanto más los analizas, más te das cuenta de que todo tiene sentido. Cada jugador puede correr mucho, cada jugador quiere defender y presionar. Tienen una idea clara, y los jugadores están completamente comprometidos con ella. Es difícil de implementar, y eso también se aplica a los fichajes. Con el dinero que tienen disponible, realmente no deberían poder competir con esos equipos, pero lo hacen: ese es el mayor cumplido que se les puede hacer", dijo el DT del Bayern.

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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga AFP

A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League y dónde ver EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, este buen partido por la primera jornada de la fase de liga de Liga de Campeones 2026/2027 se disputará este jueves 10 de septiembre en la cancha del Allianz Arena de Múnich, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Los fanáticos del fútbol de Luis Díaz, del Bayern Múnich y del torneo de la UEFA lo podrán ver EN VIVO por TV en la señal de Espn y por Disney+Premium.

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Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con el extremo guajiro. Además de la crónica del compromiso, las reacciones de los protagonistas, para que se agende y no se lo pierda.