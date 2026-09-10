Jugó el Mundial 2026 y fue multado por conducir bajo los efectos de cocaína

El internacional australiano Cristian Volpato, que disputó el Mundial 2006 en Estados Unidos, México y Canadá fue multado tras no superar una prueba de detección de cocaína en una carretera, según informaron la policía y medios de prensa locales el miércoles anterior.

Acá más detalles de lo que sucedió con el futbolista de los 'socceroos'

En julio se había informado que Volpato supuestamente había dado positivo por cocaína después de ser detenido por exceso de velocidad en Sídney.

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Los aficionados al fútbol habían cuestionado el resultado de la prueba, pero la policía del estado de Nueva Gales del Sur dijo el miércoles que una segunda muestra tomada en ese momento también dio positivo.



Cristian Volpato en el Mundial 2026 con la Selección Australia. Foto: AFP

Indicaron que a un hombre de 22 años —ampliamente identificado por los medios locales como Volpato, que juega en la liga de Italia— se le impuso una multa de 722 dólares australianos (522 dólares estadounidenses) por la infracción.

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Su licencia de conducir también fue suspendida desde julio.

¿En qué equipo juega Cristian Volpato y cómo le ha ido en la Selección de Australia?

Volpato, que juega en el Sassuolo de la Serie A, disputó tres partidos con la Selección de Australia en el Mundial 2026 tras cambiar su nacionalidad deportiva de Italia a Australia poco antes del torneo que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México.

El volante ofensivo, de 22 años, nació y creció en Sídney, antes de marcharse al extranjero y representar al combinado de Italia en varias categorías juveniles.