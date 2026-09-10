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Gol Caracol  / Club español de directivo del fútbol colombiano confirma negociación con Lionel Messi

Club español de directivo del fútbol colombiano confirma negociación con Lionel Messi

El astro argentino Lionel Messi es noticia en las últimas horas, debido a que está a nada de adquirir un equipo del fútbol español, mismo que es de propiedad de un directivo del fútbol colombiano.

Por: AFP
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi en acción de juego con Inter Miami.
Lionel Messi en acción de juego con Inter Miami.
Foto: AFP

El astro argentino Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense, equipo de la segunda división española, confirmó este jueves el club a la 'AFP', a falta de "los últimos trámites legales y contractuales".

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El Eldense, club del interior de la provincia de Alicante, se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril del Cornellà, de cuarta categoría.

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Hay que recordar que el Eldense era de propiedad del empresario colombiano Juan Carlos Trujillo, quien es el dueño y alma del proyecto de Llaneros de Villavicencio en la Liga Betplay. Además de esto, la gestora de la venta fue su esposa Carolina Holguín, quien estaba al frente en la parte dirigencial del referido cuadro español.

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Gol Caracol intentó hablar con Trujillo y Holguín, pero personas de su entorno aseguraron que por cláusulas de confidencialidad no se podían referir aún con respeto al tema, que ya le da la vuelta al mundo por el arribo de Messi como comprador.

El jugador, de 39 años, todavía brilla con el Inter Miami, pero se retiró de la Selección Argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

Lionel Messi, atacante del Inter de Miami
Lionel Messi
Foto: AFP

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"El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario", indicó el club.

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"En estos momentos, la transacción está pendiente de la culminación de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización necesaria por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añadió.

"Por ahora, el club no puede facilitar detalles sobre los términos financieros de la operación ni fijar una fecha definitiva para su cierre, ya que el proceso aún no ha concluido", explicó el equipo, fundado en 1921.

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