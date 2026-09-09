Estos son los millonarios premios que repartirá la Champions League, que juega la fecha 1

La UEFA anunció que repartirá casi 2.400 millones de euros (cerca de 2.800 millones de dólares) entre los equipos de la Champions League, con una prima inicial de 18 millones de euros para cada uno de los 36 participantes en la primera fase.

Cada victoria en la fase de grupos (8 partidos) supondrá una ganancia adicional de 2,1 millones por triunfo y 700.000 euros por el empate.

Luego se concederán primas en función del nivel alcanzado en el torneo: 11 millones de euros por clasificarse a octavos de final; 12,5 por cuartos; 15 más para semifinalistas y 18,5 para los finalistas.

Publicidad

El ganador del torneo recibirá otros 6,5 millones de euros.



Balón oficial de la Champions League. Foto: AFP

A estos ingresos por resultados deportivos, la UEFA añade unas bonificaciones en función de lo que denomina un "pilar de valor", por un importe global de 853 millones de euros a repartir entre todos los clubes participantes.

Publicidad

Este índice combina el peso del mercado audiovisual en el país de los clubes y el coeficiente histórico que resulta de los resultados de equipo en la escena europea durante los últimos diez años.

Así, el campeón puede llegar a embolsarse cerca de 110 millones de euros.

Para los clubes que fueron eliminados en la ronda de play-offs, la UEFA también pagará 4,2 millones de euros a cada equipo que juegue la Europa League.

Los equipos que participarán en la segunda competición en importancia se repartirán un importe global de 565 millones de euros... muy lejos del botín de la muy lucrativa Champions.