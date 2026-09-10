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Gol Caracol  / Duro cruce entre De Paul y Lewandowski; el argentino le echó en cara título mundial

Duro cruce entre De Paul y Lewandowski; el argentino le echó en cara título mundial

Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski se enfrentaron en Inter Miami y Chicago Fire en juego por la MLS, pero en medio del compromiso tuvieron un fuerte enfrentamiento. ¡Vea el video de lo que pasó!

Por: AFP
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski en Chicago Fire vs. Inter Miami por la MLS.
Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski en Chicago Fire vs. Inter Miami por la MLS.
Foto: AFP

Un gol del brasileño Casemiro le permitió al Inter Miami de Lionel Messi igualar 1-1 con el Chicago Fire, cuyo tanto lo anotó el polaco Robert Lewandowski, este miércoles en partido de la vigesimoquinta fecha de la MLS. Precisamente, el exBarcelona tuvo un duro cruce con Rodrigo de Paul, mismo que no pasó desapercibido y quedó captado por las cámaras de transmisión.

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Así se presentó el partido de la MLS:

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La posibilidad de ver en vivo al astro argentino en cada cancha que pisa de la liga norteamericana llevó a que el estadio Soldier Field, en Chicago, estuviera colmado con 63.094 espectadores.

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Messi, de 39 años y líder histórico en asistencias en Inter Miami con 55, conectó por tercer partido consecutivo con Casemiro, quien llegó y rápidamente se convirtió en una arma letal para el equipo del entrenador Guillermo Hoyos en el juego aéreo.

"El equipo se manifestó muy bien", dijo Hoyos en conferencia de prensa. "Compitió de una manera para empatar el partido, el equipo vino a ganarlo, hay felicitaciones para todo el colectivo".

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En busca de ganar el trofeo Supporters' Shield, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami quedó a nueve puntos del líder, el Nashville SC, que perdió 2-1 esta fecha frente a Toronto.

Robert Lewandowski festeja un gol con Chicago Fire vs. Inter Miami en la MLS.
Robert Lewandowski festeja un gol con Chicago Fire vs. Inter Miami en la MLS.
Foto: AFP

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Lewandowski apareció sólo una vez con peligro en todo el partido, pero fue letal: abrió el marcador con un soberbio remate de primera intención y dentro del área a servicio de Andrew Gutman al minuto 10.

Fue el sexto gol en nueve partidos de la MLS del atacante polaco de 38 años para el Fire.

Inter Miami respondió haciéndose dueño de la pelota y generó múltiples oportunidades por medio del internacional mexicano Germán Berterame y un par de remates de Messi que consolidaron a Chris Brady como figura bajo los tres palos de Chicago.

En el complemento, las 'Garzas' encontraron el empate al minuto 48 con un balón medido de Messi para Casemiro que libre de marca anotó con un soberbio cabezazo.

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¿Qué pasó entre Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski en Chicago Fire vs. Inter de Miami?

El delantero polaco le dio un empujón a Ian Fray, defensor del Inter Miami sobre el minuto 89. Luego, ambos jugadores chocaron, pero posteriormente la tensión creció rápidamente.

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Aunque Fray retornó al área para volver con sus labores defensivas, el exBorussia Dortmund no pareció estar dispuesto a dejar atrás el incidente. Ahí fue donde se metió De Paul para defender a su compañero y le dejó unas 'picantes' palabras al polaco.

"¿Y tú quién demonios eres, bobo? Yo gané dos Copas América y un Mundial, ¿y tú?", eso le habría dicho el argentino a Lewandowski.

El resultado es positivo para el Inter Miami que mantienen una ventaja de cinco puntos sobre Chicago en el Este y logran recuperar terreno ante Nashville, al que recibirán este sábado en una final adelantada de la conferencia en el Nu Stadium, en Miami.

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