A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach por Bundesliga

El colombiano Luis Díaz vuelve a la acción este viernes 6 de marzo con el Bayern Múnich, que se enfrenta al Borussia Monchengladbach en una nueva jornada de la Bundesliga. Allí, el equipo bávaro busca mantener su dominio en el campeonato alemán y sumar tres puntos más en condición de local, en un partido que tendrá como uno de los protagonistas al extremo guajiro.

A qué hora juega Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach HOY

El partido entre Bayern Múnich y Borussia Monchengladbach se disputará hoy, viernes 6 de marzo, desde las 2:30 p.m. (hora de Colombia), en el Allianz Arena.

El compromiso será transmitido por Disney+ Premium.

Luis Díaz, delantero colombiano, es felicitado por sus compañeros en Bayern Múnich AFP

Bayern Múnich, líder de la Bundesliga

Los dirigidos por Vincent Kompany llegan a este compromiso como líder sólido de la Bundesliga, luego de una temporada en la que ha marcado diferencia sobre sus perseguidores. Y es que son primeros con 63 puntos y una diferencia de gol de +65, superando al Dortmund, que es segundo, sumando 52 unidades y +26.



Justamente, en su más reciente presentación, Bayern Múnich consiguió una victoria importante en la liga alemana, ya que derrotó por 2-3, como visitante, a Borussia Dortmund, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Ahora, frente al Borussia Monchengladbach, el objetivo será continuar con la racha positiva y seguir acercándose al título del campeonato. Eso sí, su rival está urgido de victorias, pues se ubica de 12, con 25 puntos y -12, rozando la zona del descenso.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el calentamiento previo a un partido AFP

Luis Díaz, protagonista en el ataque del Bayern

Uno de los jugadores a seguir en este encuentro es Luis Díaz, quien se ha convertido en una de las piezas ofensivas más desequilibrantes del Bayern Múnich, con 19 goles y 15 asistencias en 34 duelos disputados.

El colombiano ha aportado velocidad, desborde y gol en el frente de ataque, características que lo han consolidado como uno de los futbolistas más importantes del equipo en la presente temporada.

Luis Díaz y Harry Kane festejan un gol con Bayern Múnich en la Bundesliga AFP

Harry Kane, baja en Bayern Múnich

Vincent Kompany no podrá contar con su goleador, Harry Kane, quien sufrió una molestia física. "Recibió un golpe en el gemelo y no se ha recuperado aún", declaró el entrenador en una rueda de prensa.

La baja del delantero inglés obliga al equipo alemán a buscar alternativas en ataque, escenario en el que Luis Díaz podría asumir mayor protagonismo en el frente ofensivo.