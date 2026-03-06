Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach por Bundesliga

A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach por Bundesliga

Por la fecha 25 de la liga alemana, los dirigidos por Vincent Kompany, donde figura Luis Díaz, sueñan con los tres puntos que les permita acercarse más al título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano, es una de las figuras del Bayern Múnich en la temporada, con goles y asistencias
Luis Díaz, delantero colombiano, es una de las figuras del Bayern Múnich en la temporada, con goles y asistencias
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad