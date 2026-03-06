Deportivo Cali llegó a un principio de acuerdo con una vieja figura del club; atentos

Deportivo Cali no para de reportar novedades y en la previa de un nuevo partido en la Liga BetPlay I-2026 brindó información de última hora, y todo tiene que ver con la posible incorporación de un futbolista con pasado en el club y proceso en la Selección Colombia.

Así fue como el elenco verde del Valle del Cauca informó a través de un comunicado, este viernes 6 de marzo, que alcanzó un principio de acuerdo con Gustavo Cuéllar , de 33 años, para su posible vinculación a la escuadra que dirige Alberto Gamero. Eso sí, precisaron que hay una serie de acuerdos por definir.

"Este acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales establecidos entre las partes y a la realización satisfactoria de los exámenes médicos correspondientes. En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera favorable, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali, dentro del proceso deportivo liderado por el cuerpo técnico de la institución", se leyó en uno de los apartados de la notificación.

Gustavo Cuéllar (izq.) en acción de juego con Gremio en el Brasileirao. AFP

El conjunto 'azucarero' terminó su comunicado precisando que informará cualquier novedad con respecto a la incorporación de Cuéllar Gallego por medio de sus canales oficiales. Y en caso de darse este acuerdo, el volante oriundo de la ciudad de Baranquilla volverá al fútbol profesional colombiano tras varias años militando en el balompié del exterior.



📄 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



Deportivo Cali informa que ha llegado a un principio de acuerdo con el futbolista Gustavo Cuéllar para su posible vinculación como nuevo jugador de nuestra institución. pic.twitter.com/FaWfg7eac0 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) March 6, 2026

Publicidad

Recordemos que Gustavo Cuéllar se formó en la cantera del Deportivo Cali hasta debutar en el plantel profesional. El barranquillero lució los colores del 'verdiblanco' entre 2009 y 2014 y después pasó al Junior de Barranquilla, antes de dar el salto al balompié de Brasil para actuar en el Flamengo (2019-2023).

Luego pasó desde el 'mengao' al Al Hilal de Arabia Saudita y posteriormente fichó por Al-Shabab. Para el 2025 volvió al fútbol sudamericano, a Brasil con Gremio, pero en la escuadra 'celeste y negro' de Porto Alegre no pudo figurar por distintos motivos, entre ellos por lesiones y bajo rendimiento en lo futbolístico.