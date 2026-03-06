Atlético Nacional se concentrará totalmente en la Liga BetPlay I-2026, luego de haber quedado eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Millonarios por marcador de 1-3 en el Atanasio Girardot, el pasado miércoles.

Los 'verdolagas' buscarán pasar ese 'trago amargo', el de la eliminación del certamen internacional, cuando visiten este sábado 7 de marzo a Águilas Doradas, en cumplimento de la décima jornada. Esta fecha del fútbol profesional colombiano estará marcada por las elecciones en el país.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay I-2026?

El popular 'rey de copas' es parcialmente sexto en la tabla general del certamen 'cafetero' con 15 unidades, producto de cinco triunfos y dos derrotas, en siete compromisos jugados.

CONMEBOL Sudamericana Colprensa

En la anterior jornada por Liga, Nacional perdió 1-0 en su visita al Deportes Tolima, por lo que contra los 'dorados' es relevante volver a sumar de a tres, mejorar en su fútbol y darle una alegría a su hinchada, que quedó bastante dolida por la eliminación en la Copa Sudamericana.



El presente de Águilas Doradas

Por su parte, el elenco 'dorado' marcha en la undécima casilla de la Liga BetPlay I-2026 con 12 unidades en ocho compromisos disputados y frente a los 'verdolagas' buscará hacer respetar su localía, el estadio Cincuentenario, escenario donde ha hecho buenas presentaciones.



Los partidos más recientes de Atlético Nacional

4 de marzo del 2026 | Nacional 1-3 Millonarios.

25 de febrero del 2026 | Independiente Santa Fe 1-2 Nacional.

21 de febrero del 2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

15 de febrero del 2026 | Cali 1-0 Nacional.

12 de febrero del 2026 | Nacional 4-1 Fortaleza.



Águilas Doradas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga BetPlay I-2026

En ese orden de ideas, este compromiso por la décima jornada del campeonato profesional colombiano se efectuará este sábado 7 de marzo en el estadio Cincuentenario, a partir de las 4:00 de la tarde. Dicho tendrá tendrá como árbitro principal a Wilmar Roldán.

Atlético Nacional se enfrentará al Deportes Tolima en la novena jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Publicidad

Como es habitual tendrá transmisión EN VIVO por TV por el canal que transmite el balompié de nuestro país, Win. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará las jugadas virales, golazos y tabla de posiciones tras este encuentro entre 'dorados' y 'verdolagas'.