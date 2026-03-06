James Rodríguez es noticia de último minuto, en Minnesota; lesión retrasaría su debut

El debut de James Rodríguez en la MLS podría tener que esperar: la estrella colombiana sufre una contusión y es duda para el partido del sábado entre su equipo, Minnesota United, y Nashville, dijo este viernes su entrenador, Cameron Knowles.

La presencia de "James Rodríguez es cuestionable, no terminó la sesión (de entrenamiento) ayer. Está (siendo evaluado) día a día, sufre una contusión", dijo el entrenador neozelandés en una rueda de prensa previa al cotejo por la tercera jornada de la liga norteamericana.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

El capitán de la selección de Colombia todavía no ha tenido minutos desde que se unió al United a principios de febrero, en el principal fichaje de la temporada 2026 de la MLS.



Rodríguez, de 34 años, entró en la convocatoria de Minnesota el pasado fin de semana, pero permaneció en el banco durante todo el triunfo ante el FC Cincinnati por 1-0.

El mediapunta zurdo no disputa un partido oficial desde noviembre pasado, cuando jugaba para el Club León de México.

Su falta de minutos es tema recurrente de conversación en Colombia, que cuenta con el talento de su capitán para protagonizar una actuación destacada en el Mundial de Norteamérica.

Rodríguez llegó a Minnesota con el objetivo de prepararse para la Copa del Mundo, que comenzará en tres meses en Estados Unidos, Canadá y México.

El contrato con su nuevo equipo finaliza en junio, mes de inicio del Mundial, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

Su equipo es sexto de la Conferencia Oeste con cuatro puntos.