Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-1 Jaguares

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Este lunes 6 de abril, la Liga BetPlay I-2026 tuvo que ponerse al día con el calendario. Deportivo Pereira y Alianza FC se enfrentaron en Yopal, en juego válido por la sexta fecha mientras que Nacional y Jaguares hicieron lo propio en Medellín por la segunda fecha del fútbol profesional colombiano.
Pereira 2-3 Alianza FC
La primera parte fue de bastante protagonismo para la visita que se fue puso en ventaja 2 a 0. Jesús Muñoz abrió la cuenta al 13' y luego Misael Martínez amplió todo al 45+3.
Para el segundo tiempo, Pereira reaccionó y consiguió la paridad. Richard Rentería descontó al 48' y Yuber Quiñones, de penalti, marcó al 63'.
Finalmente, cuando todo pintaba para las tablas, Felipe Pardo le dio el triunfo a Alianza con un tanto de tiro penalti al 90+4.
NACIONAL 2-1 JAGUARES
En el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' inició con un juego arrollador y varias opciones de gol que se tradujeron en gol de Andrés Sarmiento a los 16 minutos con un remate de media distancia.
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Jaguares reaccionó y silenció el estadio al poner el empate al 36'. Pase filtrado de Yairo Moreno y gran definición de Cristian Álvarez por encima del arquero debutante Kevin Cataño.
En la segunda parte, Nacional se vio enredado, tuvo que acelerar y obtuvo el triunfo al 69'. Centro de Sarmiento y remate de cabeza de Eduard Bello.
|Posición
|Equipos
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|Goles
|Puntos
|1
|Atl. Nacional
|15
|11
|1
|3
|+19
|30:11
|34
|2
|Dep. Pasto
|15
|8
|4
|3
|+4
|21:17
|28
|3
|Tolima
|15
|7
|6
|2
|+11
|24:13
|27
|4
|Once Caldas
|15
|6
|7
|2
|+7
|26:19
|25
|5
|Junior Barranquilla
|15
|8
|1
|6
|+1
|21:20
|25
|6
|América
|15
|7
|3
|5
|+7
|19:12
|24
|7
|Dep. Cali
|15
|6
|4
|5
|+4
|17:13
|22
|8
|Inter de Bogotá
|15
|5
|7
|3
|+2
|18:20
|22
|9
|Millonarios
|15
|6
|3
|6
|+8
|25:17
|21
|10
|Llaneros
|15
|4
|8
|3
|+2
|16:14
|20
|11
|Bucaramanga
|14
|4
|7
|3
|+5
|17:12
|19
|12
|Santa Fe
|15
|4
|7
|4
|-1
|18:19
|19
|13
|Águilas Doradas
|14
|5
|4
|5
|-2
|14:16
|19
|14
|Ind. Medellín
|14
|4
|5
|5
|0
|19:19
|17
|15
|Fortaleza
|15
|3
|7
|5
|-6
|17:23
|16
|16
|Cúcuta
|16
|3
|6
|7
|-6
|21:27
|15
|17
|Alianza Valledupar
|15
|3
|6
|6
|-12
|10:22
|15
|18
|Jaguares
|16
|2
|4
|10
|-14
|14:28
|14
|19
|Boyacá Chicó
|14
|3
|2
|9
|-10
|11:21
|11
|20
|Deportivo Pereira
|15
|0
|6
|9
|-15
|14:29
|6
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