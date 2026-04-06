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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-1 Jaguares

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-1 Jaguares

Este lunes, Deportivo Pereira, Alianza FC, Nacional y Jaguares se pusieron al día en juegos pendientes del fútbol profesional colombiano. ¡La victoria fue para 'vallenatos' y 'verdolagas'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Nacional vs. Jaguares.
Nacional vs. Jaguares.
COLPRENSA.

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