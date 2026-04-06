Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Nacional 2-1 Jaguares

Este lunes 6 de abril, la Liga BetPlay I-2026 tuvo que ponerse al día con el calendario. Deportivo Pereira y Alianza FC se enfrentaron en Yopal, en juego válido por la sexta fecha mientras que Nacional y Jaguares hicieron lo propio en Medellín por la segunda fecha del fútbol profesional colombiano.

Pereira 2-3 Alianza FC

La primera parte fue de bastante protagonismo para la visita que se fue puso en ventaja 2 a 0. Jesús Muñoz abrió la cuenta al 13' y luego Misael Martínez amplió todo al 45+3.

Para el segundo tiempo, Pereira reaccionó y consiguió la paridad. Richard Rentería descontó al 48' y Yuber Quiñones, de penalti, marcó al 63'.

Finalmente, cuando todo pintaba para las tablas, Felipe Pardo le dio el triunfo a Alianza con un tanto de tiro penalti al 90+4.



NACIONAL 2-1 JAGUARES

En el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' inició con un juego arrollador y varias opciones de gol que se tradujeron en gol de Andrés Sarmiento a los 16 minutos con un remate de media distancia.

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Jaguares reaccionó y silenció el estadio al poner el empate al 36'. Pase filtrado de Yairo Moreno y gran definición de Cristian Álvarez por encima del arquero debutante Kevin Cataño.

En la segunda parte, Nacional se vio enredado, tuvo que acelerar y obtuvo el triunfo al 69'. Centro de Sarmiento y remate de cabeza de Eduard Bello.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Posición

Equipos

PJ

V

E

D

DG

Goles

Puntos

1

Atl. Nacional

15

11

1

3

+19

30:11

34

2

Dep. Pasto

15

8

4

3

+4

21:17

28

3

Tolima

15

7

6

2

+11

24:13

27

4

Once Caldas

15

6

7

2

+7

26:19

25

5

Junior Barranquilla

15

8

1

6

+1

21:20

25

6

América

15

7

3

5

+7

19:12

24

7

Dep. Cali

15

6

4

5

+4

17:13

22

8

Inter de Bogotá

15

5

7

3

+2

18:20

22

9

Millonarios

15

6

3

6

+8

25:17

21

10

Llaneros

15

4

8

3

+2

16:14

20

11

Bucaramanga

14

4

7

3

+5

17:12

19

12

Santa Fe

15

4

7

4

-1

18:19

19

13

Águilas Doradas

14

5

4

5

-2

14:16

19

14

Ind. Medellín

14

4

5

5

0

19:19

17

15

Fortaleza

15

3

7

5

-6

17:23

16

16

Cúcuta

16

3

6

7

-6

21:27

15

17

Alianza Valledupar

15

3

6

6

-12

10:22

15

18

Jaguares

16

2

4

10

-14

14:28

14

19

Boyacá Chicó

14

3

2

9

-10

11:21

11

20

Deportivo Pereira

15

0

6

9

-15

14:29

6

