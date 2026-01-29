A qué hora juega HOY Real Betis vs Feyenoord por la última fecha de la Europa League

Betis y Feyenoord juegan este jueves en el estadio de La Cartuja de Sevilla el último partido de la fase de clasificación de la Europa League, un duelo con el denominador común de que sólo le valen los tres puntos tanto a los españoles como a los neerlandeses.

A los béticos para entrar entre los ocho primeros a expensas de la diferencia de goles con el Oporto portugués y a los visitantes, para mantenerse en la competición y entrar en el 'Top 24' al estar a dos puntos del Celtic de Glasgow escocés.

El chileno Manuel Pellegrini y el exdelantero internacional neerlandés Robin Van Persie medirán sus fuerzas, muy diezmadas por las lesiones en los dos equipos, en un choque al que llegan con sensaciones dispares aunque con el imperativo de ganar después de la derrota bética en la última jornada frente al PAOK de Salónica griego y la victoria de su rival ante el Sturm Graz austriaco.

Pellegrini es sabedor de la trascendencia del partido para evitar una ronda clasificatoria adicional cuando el calendario se aprieta y, por ello, saldrá a ganar aunque con la vista puesta en el resultado de un Oporto que se mide al ya eliminado Rangers escocés y con el que tiene una diferencia de un gol en los coeficientes particulares, 6-5 del Betis por 6-4 de los portugueses.



Tras las derrotas ante el PAOK y el Alavés en Liga, el Betis llega, además, con la necesidad de recuperar sensaciones, aunque lo hace con una enfermería llena en la que la única buena noticia será la más que posible recuperación del centrocampista Aitor Ruibal una vez superadas las dolencias musculares que sufrió en el anterior duelo europeo y que lo dejaron fuera del partido en Mendizorroza.

Con lo justo, Pellegrini tirará de manual y, como en anteriores ocasiones, apelará al grupo y se encomendará a un estilo irrenunciable que le ha permitido salir de situaciones análogas, aunque los problemas físicos en el duelo ante el Alavés de jugadores importantes como el brasileño Antony Dos Santos o el marroquí Ez Abde, podrían lastrar prestaciones y eficacia en los metros decisivos.

El chileno deberá gestionar el estado físico de Antony, Abde y Ruibal, quienes han entrenado este miércoles con aparente normalidad junto al colombiano Nelson Deossa, para componer un once en el que las otras disponibilidades en la zona de vanguardia pasan por el canterano Pablo García, llamado a dar un paso al frente para no estancarse, y los veteranos Cédrick Bakambu y el argentino Chimy Ávila como opciones para el nueve por la ausencia del colombiano Cucho Hernández.

Con estos mimbres y lo que pueda ir recuperando en los próximos días, Pellegrini juega su primera bola de partido en una semana comprimida en la que recibe el domingo al Valencia en Liga y se juega el pase a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el 5 de febrero.



A qué hora juega HOY Real Betis vs Feyenoord por la última fecha de la Europa League

El duelo entre verdiblancos y neerlandeses dará inicio a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de 'ESPN3' y 'Disney+ Premium'. Además, podrán seguir las acciones más destacadas de Nelson Deossa en el juego, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Al Feyenoord, segundo en la liga neerlandesa y vigésimo sexto en la Liga Europa, solo le vale ganar. A dos puntos del corte de 24 clubes, que marca el Celtic con ocho por los seis del equipo de Rotterdam, no hay más cálculo que el triunfo para la supervivencia en la competición del bloque de Van Persie, que apenas ha sido capaz de vencer en dos de sus siete partidos de la segunda competición continental.

Derrotado por el Braga, el Aston Villa, el Stuttgart, el Celtic y el FCSB, tan solo ha ganado al Panathinakos (3-1) y al Sturm Graz (3-0), ambos en De Kuip, para tener alguna opción en la última cita, en la que ambiciona el pase, pero también expone su irregularidad.

Ha ganado solo dos de sus últimos ocho compromisos entre todos los torneos, con cuatro derrotas fuera de su feudo en seis desplazamientos, y solo ha salido victorioso en cuatro de los dieciséis más recientes, aunque ahora acumula dos victorias en sus dos últimos encuentros.

El Feyenoord, campeón de Europa en 1970 y que también luce en sus vitrinas dos Copas de la UEFA (1974, 2002), también sufre una cantidad importante de bajas.

Entre ellos sus dos centrales Tsuyoshi Watanabe y Anel Ahmedhodzic y el lateral Mats Dejil, y de dudas, pendiente de la evolución de los medios centros titulares Luciano Valente y In-beom Hwang, con diversas molestias, aunque a ambos se les espera en el once.

Dos jóvenes, Thijs Kraaijeveld, con 18 años y apenas cuatro duelos esta campaña, y Jan Plug, con 20, se posicionan como recursos para recomponer el centro de la zaga en La Cartuja, donde el equipo neerlandés dispondrá de Ayase Ueda, su máximo goleador con 19 tantos este curso y su referencia ofensiva.