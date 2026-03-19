Walter Vargas impuso récord mundial, tras séptimo título panamericano de la contrarreloj

El ciclista colombiano Walter Vargas se coronó campeón de la contrarreloj individual élite disputada este jueves 19 de marzo en Montería, durante el Campeonato Panamericano de Ciclismo, destacando que Jerónimo Calderón fue tercero en la categoría masculina sub-23.

La competencia masculina contó con una distancia total de 43.1 kilómetros, donde Walter registró un tiempo final de 48 minutos y 56 segundos. El colombiano tuvo un promedio de velocidad de 52.84 kilómetros, superando al mexicano Eder Frayre (+54 – segundo) y al uruguayo Antonio Fagundez (+1:12 – tercero).

Vargas impuso un nuevo récord. Con siete títulos panamericanos en 9 ediciones, supera los siguientes registros:



Los seis títulos en el Campeonato de Asia en la contrarreloj de Yevgeniy Fedorov (Kazajistán) (sub23 - 2019, élite 2022 a 2026).

Los cinco títulos en el Campeonato de Africa en la CRI títulos en el Campeonato de Asia en la contrarreloj de Daniel Teklehaimanot (Eritrea) (sub23 - 2009, élite 2010, 2011, 2012 y 2013).

Eder Frayre (México), Walter Vargas (Colombia) y Eric Fagúndez (Uruguay). FCC.

Publicidad

“Correr acá en Colombia es distinto: tenemos la afición, parte de mi familia está acá y en casa están todos pendientes por medio de la transmisión. El favoritismo se siente; venir de seis medallas panamericanas y estar acá disputando la séptima de oro implica una gran responsabilidad. Es bastante gratificante poder responder a ese favoritismo y también entregarle a toda la afición esta medalla”, comentó Walter tras subir a lo más alto del podio.

Por otro lado, este jueves también se desarrolló la contrarreloj individual masculina sub-23. Jerónimo Calderón fue el mejor colombiano al ubicarse en la tercera posición de la competencia con un tiempo de 43 minutos y 10 segundos para recorrer los 36 kilómetros.

Publicidad

México se destacó en la prueba sub-23 al adjudicarse la medalla de oro y plata gracias a Sebastián Ruíz y José Juan Prieto. El primero lideró el recorrido con un tiempo total de 42 minutos y 2 segundos, mientras que su compatriota alcanzó los 42 minutos y 46 segundos.

Con los resultados de este jueves, Colombia alcanza las cinco preseas (dos de oro, una de plata y dos de bronce) en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026. En la jornada del martes, José Manuel Posada lideró la competencia juvenil masculina, mientras que Estefanía Castillo y Lineth García obtuvieron la plata y el bronce en la rama femenina juvenil.