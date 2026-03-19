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Gol Caracol  / Ciclismo  / Walter Vargas impuso récord mundial, tras séptimo título panamericano de la contrarreloj

Walter Vargas impuso récord mundial, tras séptimo título panamericano de la contrarreloj

En Montería, Colombia, Walter Vargas fue el más veloz en la prueba de contrarreloj en el Panamericano de Ciclismo. El pedalista 'cafetero' logró un registro a nivel mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Walter Vargas, campeón panamericano de contrarreloj.
Walter Vargas, campeón panamericano de contrarreloj.
FCC.

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