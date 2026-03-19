Los goles de Luis Javier Suárez retumban en Europa; dos clubes ingleses pagarían millonada por él

Luis Javier Suárez es la sensación en Europa. Luego de haber brillado en Almería, arribó a Sporting Lisboa, donde no ha desentonado y, por el contrario, se convirtió en titular indiscutido. Y es que sus números son impresionantes, hasta el punto de que se codea con los grandes jugadores del mundo como Erling Haaland, Harry Kane, Robert Lewandowski, entre otros.

A pesar de que es su primera temporada en el equipo portugués, el delantero ya registra 32 goles y siete asistencias en 41 partidos, entre la Primeira Liga, Champions League, Supertaça, Copa de Portugal y Allianz Cup. Razón por la que ha despertado el interés de dos equipos de Inglaterra, exactamente de la Premier League, donde suelen ser protagonistas.

"Según informes procedentes de España, Liverpool está dispuesto a activar la cláusula de 80 millones de euros del contrato del colombiano en Sporting Lisboa. Un Suárez 2.0 podría llegar a Anfield", reveló 'Anfield Watch', página partidaria de los 'reds'. Sin embargo, no es el único, ya que 'RMC Sport' dio a conocer que Newcastle no se queda atrás y tiene el mismo plan.

"Las 'urracas' están dispuestas a activar la cláusula de rescisión del goleador, Luis Javier Suárez, que es de €80M, impuesta por Sporting Lisboa. Desde ya, planea estrategias para ejecutar la negociación en este verano mundialista", informaron. Por lo que desde el conjunto luso están atentos a lo que puedan hacer los dos clubes de Inglaterra con relación al 'cafetero'.



Por el momento, el samario se prepara para afrontar el partido contra Futebol Clube de Alverca, programado para el domingo 22 de marzo, a la 1:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Complexo Desportivo FC Alverca, por la fecha 27 de la Primeira Liga. Recordemos que los dirigidos por Rui Borges marchan en la segunda posición de la tabla, con 62 puntos.