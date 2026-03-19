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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los goles de Luis Javier Suárez retumban en Europa; dos clubes ingleses pagarían millonada por él

Los goles de Luis Javier Suárez retumban en Europa; dos clubes ingleses pagarían millonada por él

El buen presente del delantero colombiano, Luis Javier Suárez, en Sporting Lisboa, llevaron a un par de equipos a tomar una sorpredente decisión para ficharlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
AFP

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