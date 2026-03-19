Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier generó polémica; califican de "más serio y atajador" a su rival en el arco de Cruz Azul

Kevin Mier generó polémica; califican de "más serio y atajador" a su rival en el arco de Cruz Azul

El colombiano Kevin Mier podría regresar este viernes al once titular de Cruz Azul frente a Mazatlán, sin embargo, la prensa mexicana armó el debate ante el buen desempeño de Andrés Gudiño.

Por: AFP
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier con el Cruz Azul - Foto:
Cruz Azul Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad