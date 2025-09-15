Luis Díaz y el poderoso grupo de colombianos para inicio de Champions; ¿a qué hora juegan?

Publicidad
La primera fecha de la Champions League se llevará a cabo con 18 partidos entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, jornadas que tendrá 6 encuentros diarios y nutrida participación colombina.
El primero en tener acción será el volante Richard Ríos, el martes 16 con el Benfica de Portugal recibiendo al Qarabag de Azerbaiyán, de los ‘cafeteros’ Camilo Durán y Kevin Medina.
El mismo día, Juventus de Italia, club del defensor Juan Sebastián Cabal, será local frente al Borussia Dortmund de Alemania.
Posteriormente, el miércoles 17, será el turno de Luis Díaz con el Bayern Múnich en condición de local contra el Chelsea de Inglaterra.
Entre tanto, el jueves 18, el delantero Luis Javier Suárez entrará en escena con el Sporting Lisboa de Portugal como local frente al Jairat Almaty de Kazajistán, mientras que al mismo tiempo Dávinson Sánchez visitará con el Galatasary de Turquía al Eintracht Frankfurt de Alemania.
Acá la agenda de los ‘cafeteros’, con hora colombiana:
Martes 16 de septiembre
2:00 p.m. - Benfica (POR, con Richard Ríos) vs. Qarabag (AZE, con Camilo Durán y Kevin Medina)
2:00 p.m. - Juventus (ITA, con Juan S. Cabal) vs. B. Dortmund (ALE)
Miércoles 17 de septiembre
2:00 p.m. - Bayern Múnich (ALE, con Luis Diaz) vs. Chelsea (ING)
Jueves 18 de septiembre
2:00 p.m. - Eintracht (ALE) vs. Galatasaray (TUR, con Dàvinson Sánchez)
2:00 p.m. - Sporting Lisboa (POR, con Luis Súarez) vs. Kairat Almaty (KAZ)
Esta es la programación completa:
Martes 16 de septiembre
11:45 a.m. - Athletic Bilbao (ESP) vs. Arsenal (ING)
11:45 a.m. - PSV Eindhoven (NED) vs. Royale Unión (BEL)
2:00 p.m. - Benfica (POR) vs. Qarabag (AZE)
2:00 p.m. - Juventus (ITA) vs. B. Dortmund (ALE)
2:00 p.m. - Real Madrid (ESP) vs. O. Marsella (FRA)
2:00 p.m. - Tottenham (ING) vs. Villarreal (ESP)
Miércoles 17 de septiembre
11:45 a.m. - Olympiacos (GRE) vs. Pafos (CHP)
11:45 a.m. - Slavia Praga (CHE) vs. Bodo/Glimt (NOR)
2:00 p.m. - Ajax (NED) vs. Inter de Milán (ITA)
2:00 p.m. - Bayern Múnich (ALE) vs. Chelsea (ING)
2:00 p.m. - Liverpool (ING) vs. Atlético de Madrid (ESP)
2:00 p.m. - PSG (FRA) vs. Atalanta (ITA)
Jueves 18 de septiembre
11:45 a.m. - Brujas (BEL) vs. Mónaco
11:45 a.m. - Copenhague (DIN) vs. B. Leverkusen (ALE)
2:00 p.m. - Eintracht (ALE) vs. Galatasaray (TUR)
2:00 p.m. - Manchester City (ING) vs. Napoli (ITA)
2:00 p.m. - Newcastle (ING) vs. Barcelona (ESP)
2:00 p.m. - Sporting Lisboa (POR) vs. Kairat Almaty (KAZ)