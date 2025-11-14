A Reinaldo Rueda se le enredó la clasificación al Mundial 2026: sufrió inesperado tropiezo

La eliminada selección de Nicaragua sorprendió este jueves a la de Honduras al lograr un triunfo por 2-0, con lo que le impidió clasificarse anticipadamente al Mundial de 2026 en un partido jugado en Managua por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

Honduras tampoco aprovechó la derrota de Costa Rica ante Haití por 0-1 en el otro partido del Grupo C jugado este jueves.

Pese a la derrota, la selección hondureña sigue como líder, con 8 puntos, aunque ahora con los mismos puntos de Haití.

La victoria frente a Nicaragua le hubiera dado el boleto mundialista a los hondureños.

Enfrente se encontraron con una Nicaragua que, sin nada que perder, les hizo "la maldad", como prometió su entrenador, el chileno Marco Antonio el 'Fantasma' Figueroa.

El seleccionador de la Azul y Blanco había prometido impedir en este partido la clasificación directa de Honduras y cumplió.

Nicaragua también se vengó de la derrota sufrida a domicilio 2-0 en el partido de ida.

Un gol de Bancy Hernández al minuto 12 y otro de Jaime Moreno al minuto 82 acabaron con las ilusiones de los dirigidos por Reinaldo Rueda.

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano, da indicaciones en un partido de la Selección Honduras para el Mundial 2026 AFP

La Azul y Blanco salió al terreno sin ninguna intención de regalar nada y al minuto 12, de contragolpe, Bancy Hernández venció al arquero, Édrick Menjívar.

En la segunda mitad, Honduras salió volcada al ataque con la intención de empatar, pero Nicaragua respondió con un cerrojo defensivo que evitó la llegada al área chica de los catrachos.

Cuando mejor jugaba la H, vino el gol de Jaime Moreno, quien recibió sin marca un pase en el área y definió de zurda a placer.

La situación en el Grupo C se definirá hasta en la última jornada, pues además del empate en puntos de Honduras y Haití (8), Costa Rica sigue en la pelea (suma 6 enteros). Nicaragua cosecha solo 4 puntos.

Costa Rica recibirá a Honduras el próximo 18 de noviembre y ese mismo día Haití se enfrentará a Nicaragua en Curazao.

En teoría los haitianos la tienen más favorable, pero solo si superan a Nicaragua y los costarricenses le ganan en casa a Honduras, o bien empatan entre ellos.

Solo el primero del grupo se clasificará al Mundial de forma directa.