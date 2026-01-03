Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Richard Ríos en cancha, Benfica comenzó con pie derecho el 2026 tras vencer 3-1 a Estoril

Con Richard Ríos en cancha, Benfica comenzó con pie derecho el 2026 tras vencer 3-1 a Estoril

El jugador colombiano estuvo presente los 90 minutos en la victoria de las ‘águilas’, que se mantienen en la tercera posición de la Primeira Liga de Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Richard Ríos Benfica
Richard Ríos con el Benfica - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad