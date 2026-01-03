Con Richard Ríos en cancha, Benfica comenzó con pie derecho el 2026 tras vencer 3-1 a Estoril

Un triplete del delantero griego Vangelis Pavlidis dio la victoria este sábado al Benfica de Richard Ríos frente al Estoril Praia (3-1), que permite a las 'águilas' permanecer en el tercer lugar de la tabla de la Liga de Portugal y recuperar terreno tras su empate en la ronda anterior ante el Braga.

Pavlidis fue el encargado de abrir el marcador en el Estádio da Luz con un penalti transformado en el minuto 34.

Benfica venció 3-1 al Estoril AFP

Fue en el primer minuto del tiempo de añadido de la primera parte cuando el griego anotó por segunda vez y alargó la ventaja. Pero el Benfica no pudo asentar la ventaja porque el portugués João Carvalho, del Estoril, logró el único gol para su equipo dos minutos más tarde.



Pavlidis, sin embargo, aprovechó su inspiración y firmó el triplete en el minuto 80 al aprovechar un lanzamiento del caboverdiano Sidny Cabral.

Con este resultado en la decimoséptima jornada de la Liga lusa, el Oporto va primero con 46 puntos, seguido por el Sporting, con 42 puntos, y el Benfica, con 36. El Estoril, con 20 puntos, va en noveno lugar.

Los 'leones' empataron a 1 este viernes contra el Gil Vicente, mientras que el Oporto tiene previsto enfrentarse al Santa Clara este domingo.



¿Cuándo vuelve a jugar Benfica?

Por la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal, Benfica se verá las caras en condición de local con Sporting Braga, partido programado apra el miércoles 7 de enero, a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana).