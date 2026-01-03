Síguenos en:
Gol Caracol  / Barcelona 'solventó' el derbi contra Espanyol en los últimos minutos: victoria 0-2

Barcelona 'solventó' el derbi contra Espanyol en los últimos minutos: victoria 0-2

Dani Olmo y Robert Lewandowski marcaron los tantos del Barcelona en el RCDE Stadium. Los 'azulgranas' se mantienen en la cima de la Liga de España, ahora con 49 puntos.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Barcelona le ganó al Espanyol por la Liga de España.
AFP

