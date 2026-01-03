En Portugal quedaron desconcertados con Richard Ríos; “su rendimiento estuvo muy por debajo”

Benfica, equipo donde milita Richard Ríos, tuvo acción este sábado en la Liga de Portugal. Las ‘águilas’ recibieron en el Estadio da Luz al Estoril en cumplimiento por la jornada 17.

Pese a que los dirigidos por José Mourinho ganaron 3-1 a su rival, las valoraciones por las actuaciones de los deportistas en cancha estuvieron muy debajo de la media, ni Ríos Montoya se salvó. El único que salió a flote en este aspecto fue Vangelis Pavlidis, quien se fue de triplete, y recibió un ocho por su esfuerzo y goles.

Richard Ríos con el Benfica - Foto: Getty Images

Así vieron a Richard Ríos tras 3-1 del Benfica sobre Estoril

En ese orden de ideas, en la prensa deportiva de la nación lusitana le dedicaron unas palabras al volante de la Selección Colombia por su desempeño en el Da Luz. El exjugador del Palmeiras estuvo todo el partido.



“Se esforzó mucho durante los 90 minutos, pero no estuvo nada inspirado. Su actuación como mediapunta se vio marcada por numerosas pérdidas de balón, sin sentirse nunca cómodo en el campo. Es cierto que luchó, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de lo que le habíamos visto antes”, precisaron en la web de ‘A Bola’, diario que lo calificó con un cinco puntos sobre diez.

Sin duda una mala nota para el centrocampista antioqueño, que venía alzando vuelo en su rendimiento con los 'encarnados' no solo en su posición en la cancha, sino con goles y asistencias.



Opiniones de los protagonistas

"Una victoria difícil, pero merecida. Esperábamos un rival difícil. No era nuevo para nosotros. Estábamos preparados para eso y para no presionar arriba en ocasiones, porque son un equipo técnicamente bueno", analizó de entrada José Mourinho, DT del Benfica, en charla con los medios de comunicación.

A continuación, el timonel portugués lamentó el gol recibido y dejó otras frases relevantes.

"No se puede encajar ese gol, dado el momento y la forma en que se marcó. Simplemente no se puede. Una cosa es irse al descanso perdiendo 2-0, y otra muy distinta es ir 2-1. Mi preocupación era que el equipo no sintiera demasiado ese gol. Estaban frustrados y enfadados por encajar el gol cuando ocurrió. En la segunda parte, esperábamos que el Estoril intentara tomar más el control del partido, pero no hubo un solo momento en el que respiramos aliviados gracias a una fantástica parada de Trubin . En los últimos minutos, tuve que persignarme para que Aursnes entrara al campo. Fue un gran riesgo. Pero sentí que el equipo necesitaba su compostura y la explosividad, el ritmo y la profundidad de Sidny", agregó.