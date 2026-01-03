No todo es alegría para Luis Javier Suárez, podría ser sancionado; acá lo que pasó

El Sporting Lisboa empató a un gol con Gil Vicente por la jornada 17 de la Liga de Portugal, el viernes anterior. El tanto de los ‘leones’ fue anotado por Luis Javier Suárez, quien extendió su racha goleadora; no obstante, finalizado el partido se vio envuelto en una situación que es noticia en territorio lusitano.

¿Qué sucedió con el delantero de la Selección Colombia? Precisan en Portugal que luego del pitazo final en el Estadio Ciudad de Barcelos, Suárez Charris rompió de una patada una puerta de cristal, mostrando su indignación porque su equipo no pudo mantener el resultado hasta el final. Hay que indicar que la igualdad de Gil Vicente llegó al minuto 87 por intermedio de Carlos Eduardo.

“Suárez rompió una puerta de cristal que separaba la zona de entrevistas rápidas de la zona de acceso a los vestuarios del Estádio Cidade de Barcelos”, informaron en ‘A Bola’.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Mientras que en ‘Récord’ indicaron lo siguiente sobre lo acontecido con el exAlmería.



“La puerta destrozada por Suárez separa la zona de entrevistas rápidas del acceso directo a los vestuarios y fue solo una de las expresiones de indignación de la plantilla del Sporting al final de un partido, marcado por altercados con los jugadores y el cuerpo técnico del Gil Vicente, que incluyeron momentos de alta tensión. Uno de ellos ocurrió cuando Tiago Aguiar, asistente de Rui Borges, fue confrontado provocativamente por Rodrigo Fernandes, asistente de César Peixoto, y respondió. Rui Silva, portero del Sporting, también se vio involucrado en la conmoción en ese momento”, dijeron.

Ahora lo que se preguntan en la nación del ‘viejo continente’ es qué le podría pasar a Luis Javier por esta ‘salida de casillas’, si se viene una multa económica o una sanción.

En ‘A Bola’ registran que este tipo de casos se resuelven con un castigo económico y no una suspensión, aunque todo depende del informe entregado por los delegados del partido, para así clasificar el mismo de acuerdo a la ley, y al artículo 167 del Reglamento Disciplinario de la Liga de Portugal.

Dicho artículo titulado ‘incumplimiento de otros deberes’ se sancionan infracciones que no están tipificadas específicamente en otros artículos del reglamento. Es decir, este funciona como una “cláusula de cierre” para asegurar que cualquier conducta que contravenga las normas de organización y comportamiento de la competición sea punible, manteniendo así la disciplina y el orden en el fútbol profesional portugués.

Así que solo queda esperar si el colombiano recibe un castigo por esta conducta, o si simplemente lo perdonan.