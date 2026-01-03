Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / No todo es alegría para Luis Javier Suárez, podría ser sancionado; acá lo que pasó

No todo es alegría para Luis Javier Suárez, podría ser sancionado; acá lo que pasó

Luego del 1-1 del Sporting Lisboa contra Gil Vicente por Liga de Portugal, Luis Javier Suárez se vio envuelto en una situación que es noticia en territorio lusitano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad