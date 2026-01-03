Mariana Quintero, arbitraje, belleza y justicia en el fútbol colombiano; "me enamoré"

Al igual que en el fútbol profesional, las mujeres continúan ganando terreno en el arbitraje del balompié colombiano femenino. Una de ellas es Mariana Quintero, una antioqueña que no solo da de qué hablar por su desempeño al impartir justicia dentro del campo, sino también por la atención que genera su imagen, la cual resalta tanto dentro como fuera de la cancha.

En entrevista con el programa 'La Red Caracol', la paisa, de 27 años, contó detalles de su vida personal y profesional, además de cómo asume el hecho de ser considerada una de las juezas más bellas del fútbol colombiano, un rótulo que, según explica, no define su verdadera esencia ni su recorrido en el arbitraje.

“Me considero una mujer sensible y muy femenina”

Mariana Quintero, arbitra colombiana

Mariana se decantó por el arbitraje en 2016, cuando cursaba el grado once, impulsada por su pasión por el fútbol. En ese proceso fue invitada a integrar la Corporación Arbitral, Social y Deportiva de Antioquia (CASDA), experiencia que terminó por marcar su camino.



“Yo era futbolista, el tema de jugarlo, lo pensé porque no era para mí, y cuando estaban creando CASDA fue invitada comencé a enamorarme más del fútbol, y decidí entre ese jugarlo o dirigirlo y opté por impartir justicia, porque es un tema que me fascina”, comentó Mariana Quintero.

La antioqueña también destacó que su vida va mucho más allá del arbitraje y que combina varias facetas profesionales y personales.

“Aparte del fútbol, yo soy entrenadora personal, también soy profesora de porrismo, soy tecnóloga en el SENA y en este momento estoy en noveno semestre de una licenciatura en la San Buenaventura y mi hijo que es mi prioridad”, añadió.

Además de su labor como árbitra, Mariana Quintero explicó que le gusta incentivar a sus seguidores a practicar deporte y adoptar hábitos saludables, utilizando las redes sociales como una herramienta de motivación.

“Me gusta publicar en redes sociales mis entrenamientos para motivar a la gente a que los practique porque si bien no tienes un entrenamiento de ejercicios este hace parte del crecimiento y amor propio (…) me considero una mujer sensible, súper femenina y lo que uno muestra dentro del terreno juego es una parte, porque tú asumes un rol (…) porque el árbitro es dentro de fuera de la cancha y me gusta mostrar mi lado femenino”.

Por último, Quintero reveló que no le presta demasiada atención al rótulo de ser la árbitra más bella de Colombia y que su enfoque está en el crecimiento profesional.

“Para mí, lo más importante no es que se diga que soy la árbitro más bonita. El arbitraje es más parecido a una maratón porque tienes sensaciones buenas y negativas, tienes ansiedad, miedo, tienes errores, dolores, un montón de cosas pero también otras muy lindas y es una carrera larga y poco a poco voy en ese trayecto”.