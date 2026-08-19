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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Santiago Arias le llegó compañero de 'lujo' en Independiente; viene del fútbol europeo

A Santiago Arias le llegó compañero de 'lujo' en Independiente; viene del fútbol europeo

Independiente hizo importante anuncio, solo hace un par de horas, confirmando la llegada de reconocido futbolista, que ahora compartirá camerino con el colombiano.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Santiago Arias, lateral derecho colombiano, dio su primera asistencia con Independiente, en Argentina
Santiago Arias, lateral derecho colombiano, dio su primera asistencia con Independiente, en Argentina
AFP

El delantero Ezequiel 'Chimy' Ávila retorna a Argentina y deja el fútbol español, donde ha sido protagonista en los clubes en los que militó, Huesca, Osasuna y Betis, durante las últimas nueve temporadas.

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El Independiente de Avellaneda, el conocido como 'Rey de Copas' -por los siete títulos de Copa Libertadores que atesora-, hizo oficial en las últimas horas su fichaje hasta diciembre de 2028, por lo que deja atrás nueve años de trayectoria en España.

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"¡Ezequiel Ávila es jugador de #Independiente! El delantero llega libre tras un último paso por el Betis de España y ya firmó contrato hasta diciembre de 2028. ¡Ahora con todo, Chimy!", publicó el 'Rojo' en sus redes sociales, dando la bienvenida al futbolista de Rosario, de 32 años.

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Carismático, con un fuerte carácter, velocidad y olfato de gol, el atacante de Rosario, que comenzó en la cantera de Boca Juniors y debutó profesionalmente en Tiro Federal antes de pasar a San Lorenzo, llegó al fútbol español en agosto de 2017 cedido al Huesca, con el que logró el ascenso a Primera división.

Reno

Santiago Arias Independiente
Santiago Arias con Independiente
Transmisión ESPN

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vó la cesión una campaña más y se estrenó en la máxima categoría del fútbol español, con diez tantos tras estrenar su casillero anotador ante el Athletic, lo que le permitió hacerse un nombre y fichar en Osasuna, en el que creció exponencialmente y tan solo le pudieron frenar dos lesiones muy graves de rodilla, una rotura de ligamento cruzado anterior en la izquierda en enero de 2020 y otra en la derecha nueve meses después.

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Tras cuatro campañas y media en el club navarro, en enero de 2024 se incorporó al Betis, con el que nunca pudo ganarse la condición de titular indiscutible, pero con el que saboreó el hecho de jugar competiciones europeas, llegando a ser subcampeón de la Liga Conferencia en 2024 -aunque no jugó la final contra el Chelsea-.

Ahora, tras superar el pertinente reconocimiento médico con el club de la provincia de Buenos Aires, vuelve al fútbol argentino para el tramo final de su carrera deportiva.

El Independiente acaba de vivir un cambio de rumbo, ya que su entrenador, Gustavo Quinteros, fue despedido y ha sido sustituido por el brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera, con el que se pretende un cambio de rumbo.

El 'Rojo' fue eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y actualmente ocupa el tercer lugar en el Grupo A del Torneo Clausura. En la Tabla Anual, se mantiene noveno, aún peleando por los puestos de clasificación para las competiciones internacionales.

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