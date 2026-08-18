Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Estudiantes venció 3-0 a Universidad Católica, en Copa Libertadores; vea la asistencia Edwuin Cetré

Estudiantes venció 3-0 a Universidad Católica, en Copa Libertadores; vea la asistencia Edwuin Cetré

El colombiano Edwuin Cetré se reportó con una gran pase para que Guido Carrillo sellar su doblete y marcara el tercero en la cuenta de Estudiantes de la Plata sobre Universidad Católica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
afp.

Estudiantes de La Plata se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con un doblete de Guido Carrillo incluido, en el triunfo por 0-3 ante Universidad Católica de Chile en el duelo disputado en Santiago.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Los goles de Carrillo, en los minutos 53 y 83, sentenciaron el partido mientras que el tanto de Joaquín Correa abrió el marcador en el 44, para que los argentinos resolvieran una serie que llegó igualada 1-1 tras el partido de ida de los octavos de final.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle.
Colombianos en el exterior

Tolima no pudo en Ibagué y cayó 0-1 con Independiente del Valle; Aldair Quintana fue figura

Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar.
Colombianos en el exterior

Vea el golazo de Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar, en la Copa Sudamericana

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa y Álvaro Montero, en la suya en Boca Juniors; uno "intratable", el otro "cumplidor"

Últimas noticias

Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Kevin Serna en Independiente Rivadavia vs. Fluminense, en Copa Libertadores

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Boca Juniors, con gol de Sebastián Villa, a cuartos de final de Copa Libertadores; 4-0 a Recoleta

Estudiantes ahora enfrentará al vencedor entre Corinthians y Rosario Central, cuya serie se define este jueves en Sao Paulo.

Publicidad

Los dirigidos por Alexander Medina sacaron provecho en su visita al Claro Arena ante los Cruzados, que llegaron disminuidos por múltiples bajas y encaminaron el triunfo desde el primer tiempo.

El primer gol de Estudiantes llegó sobre el final de la primera parte, cuando la igualdad parecía afianzada, por intermedio del delantero Correa, quien había entrado por el lesionado Tiago Palacios.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Con un remate desde la medialuna, Correa definió al palo derecho del guardameta Vicente Bernedo, tras un pase que recibió de Baltasar Rodríguez.

Publicidad

El duelo hasta entonces fue parejo, ambos equipos comenzaron con imprecisiones en los pases y cuando el encuentro ganó ritmo, sobre la media hora, el cuadro de La Plata tuvo más posesión de la pelota.

Católica logró más profundidad en sus ataques, pero con disparos sin mucho peligro para el portero uruguayo Fernando Muslera, como el que le detuvo al delantero argentino Justo Giani, en el minuto 13.

El técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, dio entrada tras el descanso al atacante Clemente Montes, para potenciar una ofensiva disminuida por la ausencia del goleador Fernando Zampedri, por acumulación de amarillas.

Estudiantes, sin embargo, no le dejó espacio para progresar y a los ocho minutos de iniciada la segunda parte puso el 0-2 con un cabezazo picado de Carrillo, tras un centro de Eros Mancuso.

Publicidad

Con la ventaja, el técnico Medina apeló a los cambios y su equipo cedió el protagonismo a la Católica que se volcó sobre el arco de Muslera buscando descontar y estuvo cerca con un disparo atajado a Branco Ampuero en el minuto 75.

El tiempo se fue agotando y las aspiraciones del cuadro chileno terminaron de sucumbir con el tercer gol, que concretó el doblete de Carrillo quien definió entrando al área con un puntazo al palo izquierdo de Bernedo, tras un centro con rosca del colombiano Edwuin Cetré.

Publicidad

Andrés Rojas, árbitro colombiano.
Gol Caracol

Fluminense venció 5-4 a Rivadavia, en penaltis; hubo polémica decisión de Andrés Rojas

Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Kevin Serna en Independiente Rivadavia vs. Fluminense, en Copa Libertadores

Jhon Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño y Jordan García son unos de los colombianos que cambiaron de equipo.
Colombianos en el exterior

Así van los fichajes de jugadores colombianos en el exterior; Jhon Lucumí dio el salto a Juventus

Relacionados

Edwuin Cetré

Estudiantes de La Plata

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad